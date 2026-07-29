안재현, 60→77kg '벌크업' 후 좌절 "'워터밤' 무대 서고싶은데, 백숙같아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 안재현이 '워터밤' 무대에 대한 남다른 로망을 드러내며 솔직한 입담으로 웃음을 안겼다.

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28일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '또라이 둘이 25년을 함께하는 방법? 유세윤X뮤지 유브이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안재현은 '워터밤' 무대에 대한 욕심을 솔직하게 털어놨다. 그는 "저도 한 번 멤버가 되고 싶다. '워터밤' 가수분들 몸 좋지 않냐. 남자분들이 막 운동해서 몸이 좋은데 저도 한 번 거기에 서보고 싶다"라며 조심스럽게 바람을 전했다.

이를 들은 허경환은 "솔직히 재현이 같은 애들은 운동 조금만 해도 잘 된다. 얘는 뼈가 다르다. 프레임이 크다"라며 안재현의 타고난 체형을 칭찬했다. 이에 뮤지 역시 "얘는 오히려 줄여야 하는 스타일"이라고 거들며 웃음을 더했다.

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칭찬에도 안재현은 현실적인 고민을 털어놨다. 그는 "이제 다시 (운동) 시작했다. 근데 힘도 뚝 떨어지더라. 어깨 운동할 때도 핑크 덤벨밖에 못 들겠다"라며 예전 같지 않은 체력을 토로했다.

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이어 자신의 피부 톤 때문에 생긴 고민도 솔직하게 고백했다. 안재현은 "제가 하얗지 않냐. 벗어놓으니까 안 예쁘다. 그냥 흰 닭 백숙 같다. 운동했을 때도 그렇다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

그러면서 "6개월 넘게 운동해서 '나 혼자 산다'에서 서핑하러 갔는데, 나름 멋있게 한다고 했는데 방송에서는 애매했다"라며 기대와 달랐던 결과를 떠올려 웃음을 안겼다.

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한편 안재현은 지난 4월 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 벌크업한 이유를 밝혔다. 활동 시즌 때 60kg를 유지했다는 그는 "벌크업한 이유가 있다. 베드신 있는 드라마가 들어왔다"라고 전해 현장을 술렁이게 했다. 그는 "근육 있는 몸체가 필요했다. 지금은 77kg"라고 덧붙였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com