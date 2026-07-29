전 세계 제대로 '참교육' 했다..'오겜' 이어 韓시리즈 네 번째→넷플 역대 최고 시리즈 TOP 10 등극

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)이 한국 시리즈로는 네 번째이자, 넷플릭스 역대 최고 인기 시리즈(비영어) 10위에 등극했다.

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'참교육'이 공개 8주 만에 총 6020만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 넷플릭스 역대 최고 인기 시리즈 중 하나로 당당히 자리매김했다.

한국이 만든 시리즈로는 '오징어 게임' 시즌1, 2, 3에 이은 네 번째 쾌거로, 이제 넷플릭스 시청자들이 가장 많이 본 비영어권 시리즈 10편 중 무려 4편이 한국 작품이다.

'참교육>'의 이번 성과는 한국 작품이 전 세계적인 인기와 영향력을 구가하고 있음을 다시 한번 증명한 사례다. 공개 직후 1주 차부터 글로벌 1위를 4주간 수성했을 뿐만 아니라, 2주 차에는 91개국 TOP 10을 석권하며 흥행 가도가 이어졌다. 뿐만 아니라 8주가 지난 지금까지도 시청 랭킹 10위권에 자리하며 지칠 줄 모르는 인기를 증명하고 있다.

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넷플릭스가 7월 중순 발표한 '2026년 상반기 시청 현황 보고서(What We Watched)'에 따르면 올해 상반기 가장 많은 시청수를 기록한 시리즈 상위 10편 중 5편은 '참교육'?과 같이 모두 첫 시즌 작품이었다. 알려진 작품뿐 아니라, 새로운 작품도 넓게 발견되고 시청자의 사랑을 받을 수 있음을 알 수 있다.

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아울러, 전 세계에서 가장 흥행한 작품조차 단일 작품의 시청 비중이 전체의 1% 미만으로 나타나 넷플릭스의 성공은 일부 작품이 아닌 전체 카탈로그의 힘과 다양한 작품 구성에서 온다는 것을 보여줬다.

채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com