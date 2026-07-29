'이혼' 고지용, SNS엔 여전히 아내·승재와 웃던 가족사진[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 젝스키스 출신 고지용이 2년 전 이혼 사실을 뒤늦게 알린 가운데 그의 SNS에 아직 남아 있는 가족사진에 누리꾼들이 안타까움을 자아내고 있다

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고지용은 29일 자신의 SNS를 통해 가정의학과 전문의 허양임과 2년 전 이혼했다고 밝혔다. 그는 "그동안 (소식을) 공개하지 않은 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라며 뒤늦게 소식을 전한 이유를 설명했다.

소식이 전해진 뒤 그의 SNS에는 과거 가족과 함께한 추억이 담긴 사진들이 다시 눈길을 끌고 있다. 고지용의 SNS에 과거 업로드한 사진에는 어린 승재와 함께 소파에 나란히 앉아 게임을 즐기는 허양임의 모습이 담겼다. 두 사람은 한 화면을 바라보며 집중한 채 편안한 일상을 보내고 있어 당시의 단란했던 분위기를 짐작하게 했다.

또 다른 사진에서는 생일 케이크를 앞에 두고 환하게 웃는 승재와 허양임, 고지용의 모습이 담겼다. 축구 유니폼을 입은 승재를 사이에 둔 세 사람은 카메라를 향해 미소를 지으며 가족의 행복한 한때를 남겼다.

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다만 최근 게시물에서는 이 같은 가족사진 대신 고지용의 일상과 개인 근황을 담은 사진이 주를 이루고 있다.

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고지용은 이날 "이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다"며 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다. 앞으로도 아빠로서 최선을 다하겠다"고 전했다.

고지용은 2013년 허양임과 결혼해 2014년생 아들 승재를 얻었다. 두 사람은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 승재와 함께 출연하며 많은 사랑을 받은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com