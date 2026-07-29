前 엑소 크리스, 860억 손해배상 할뻔…미성년자 성폭행 구속 대민폐[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 미성년자를 상대로 한 성범죄로 구속된 그룹 엑소 출신 크리스가 천문학적 민폐를 끼쳤다는 사실이 알려졌다.

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대만 ET투데이 등 현지언론은 28일 "중국 본토 사극 '청잠행'이 크리스에게 완전히 당했다"고 보도했다.

보도에 따르면 소설 '잠중록'을 원작으로 한 사극 '청잠행'은 무려 19억 위안(한화 약 4088억 400만원) 규모의 제작비를 투입한 블록버스터로 크리스와 양쯔가 주연을 맡았다. 그러나 크리스가 미성년자 성폭행 혐의로 구속되면서 드라마의 운명이 뒤집혔다. 제작진은 여러 남자 배우를 찾아 재촬영을 추진했지만 난항을 겪었다. 결국 팽관영이 낮은 출연료에도 출연을 확정했고, 양쯔는 빡빡한 일정 속에서도 20일을 비워 무보수로 보충 촬영을 진행했다. 제작진은 원래 60회였던 분량을 40회로 줄여 여주인공의 수사 스토리에 초점을 맞췄다. 이렇게 '청잠행'은 간신히 방송 대기 목록에 이름을 올렸다.

다행히 여주인공 양쯔가 최근 '백옥란상' 여우주연상을 수상하며 화제성이 높아지긴 했지만, 이번엔 작품 자체 퀄리티가 문제가 됐다. 최근 진행된 방송 고위층 대상 시사회에서 노출된 작품은 보정 및 재촬영 흔적이 뚜렷했고 편집을 하긴 했지만 이야기 연결도 어색했다고. 또 2019년 사용된 의상과 소품이 시대에 뒤떨어져 보인다는 혹평도 나왔다. 작품을 본 고위층들은 침묵했고, 심지어는 4억 위안(약 860억 400만원)을 배상하라는 방안까지 고려했다.

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그렇다고 과감하게 방송을 포기하기도 어려운 상황이다. 메인 투자사인 텐센트가 상반기 10억 2800만 위안(약 2211억 8448만원)의 영업손실을 기록한 만큼, 추가로 19억 위안의 적자를 떠안을 수 있을지가 핵심 판단 기준이 됐다는 설명이다.

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결국 크리스 사태로 엄청난 피해가 발생한 셈이다.

크리스는 2021년 중국의 미성년자 여성 인플루언서 두메이주의 폭로로 논란의 중심에 섰다. 두메이주는 크리스가 뮤직비디오 촬영 또는 연습생 및 신인 캐스팅을 미끼로 피해자들에게 접근, 술에 취하게 한 뒤 준강간했다고 주장했다.

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크리스 측은 허위사실 유포로 의한 명예훼손 혐의로 고소하겠다고 했지만, 20명이 넘는 여성들이 피해 사실을 주장하고 나서면서 여론은 크게 악화됐다. 결국 크리스는 미성년자 강간 혐의로 구속돼 강간죄로 징역 11년 6개월, 집단 음란죄로 징역 1년 10개월을 선고받았다. 또 형기를 마친 뒤에는 캐나다로 추방된다. 캐나다는 성범죄자에게 가족 및 집단 상담, 인지행동 치료와 함께 성충동 약물 치료를 시행한다. 이에 크리스가 성충동 약물 치료대상, 즉 화학적 거세 대상이 될 거라는 추측도 나왔다. 다만 크리스가 범죄자라고는 해도 국외에서 처벌이 완료된 만큼 이중 처벌될 가능성은 거의 없다는 분석도 나왔다.

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이와 별개로 크리스는 개인 소득 은닉 등의 방식으로 9500만 위안(204억 4020만원)의 세금을 탈루하고 8400만 위안(180억 7847만원)의 세금을 미납한 혐의로 총 6억 위안(약 1113억원)을 부과받았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com