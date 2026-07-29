에이티즈, 美 '빌보드 200' 4주 내내 진입…전세계 홀린 '배드'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈에 전세계가 빠졌다.

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미국 음악 전문 매체 빌보드는 28일(현지시각) 8월 1일자 최신차트를 발표했다. 이에 따르면 에이티즈가 지난달 26일 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트5'는 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 121위를 기록했다. 또 월드 앨범 차트와 톱 앨범 세일즈 차트에서는 지난주보다 순위를 끌어올리며 장기 흥행에 성공했다.

'골든 아워 : 파트5'는 발매 첫주 7월 11일자 '빌보드 200' 1위로 직행, 역대 미국 첫주 판매량 최고 기록을 경신했다. 또 2020년대 K팝 그룹 가운데 '빌보드 200'과 '톱10' 최다 진입 기록을 세우기도 했다.

타이틀곡 '배드'는 활동 종료 후에도 멜론 실시간 차트 12위, 일간 차트 18위, 주간 차트 21위를 차지하는 등 각종 음원 차트에서 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있다. 또'배드' 챌린지는 야구와 예능, 기업 등 다양한 영역으로 빠르게 확산되며 폭넓은 화제성을 입증했다.

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에이티즈는 일본 열도에서 상승세를 이어간다. 29일 0시 발매된 일본 싱글 5집에는 '배드' 일본어 버전과 신곡 '시커'와 '하이커', 각곡의 인스트루멘탈 버전 등 총 6곡이 수록됐다. 또 함께 공개된 뮤직비디오는 일본 버전만의 특별한 연출을 더해 멤버 각자의 개성과 팀 본연의 매력을 한층 부각시켰다.

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에이티즈는 8월 4일부터 6일까지 3일간 K-아레나 요코하마에서 2026 에이티즈 팬 미팅 '에이티니스 보야지 : 티니 미스터리'를 개최한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com