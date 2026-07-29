최강희, 6개월 금연 성공했는데..송은이 "김숙과 담배 필 때 그립지 않냐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 송은이와 배우 최강희가 30년 우정 속에서도 변해온 관계와, 함께했던 시간을 향한 그리움을 솔직하게 털어놨다.

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28일 유튜브 채널 '영화로 사랑을 배웠어요'에는 '30년 우정, 처음 나누는 사랑 얘기 | 송은이 & 최강희'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 최강희는 송은이를 초대해 사랑과 우정, 그리고 시간이 흐르며 달라지는 관계에 대해 진솔한 대화를 나눴다.

이날 제작진은 두 사람에게 "시간이 지나면서 관계가 변했다고 느낀 경험이 있느냐"라고 질문했다. 이에 최강희는 잠시 생각에 잠긴 뒤 솔직한 마음을 털어놨다.

최강희는 "저는 느꼈다. 각자 작품을 하면 각자 어울리는 사람들이 생기지 않냐. 그래서 은이 언니에게 새로운 친구들이 생길 때 섭섭했던 적도 있다"고 고백했다.

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이어 "이제는 생일이나 특별한 날 만나면 너무 재밌지만, 그 외에는 각자 사는 게 너무 바쁘다. 가끔 시간 내서 밥을 먹을 때면 예전의 시간이 너무 그립다"며 오래된 우정을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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이를 들은 송은이는 특유의 유쾌한 입담으로 분위기를 바꿨다. 그는 "숙이랑 담배 피울 때가 그립냐"라고 농담을 던졌고, 예상치 못한 한마디에 현장은 웃음바다가 됐다.

하지만 최강희는 웃음 속에서도 진심을 이어갔다. 그는 "일이 없어야 한다. 일이 없어야 주구장창 같이 있는다"며 "제가 활동을 쉬면서 일이 없지 않았냐. 그때 그 기분이 그리워지더라. 너무 재밌었다"라고 회상했다. 바쁘게 흘러가는 현재보다, 아무런 부담 없이 함께 시간을 보내던 순간들이 더 선명하게 떠오른다는 이야기였다.

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반면 송은이는 현실적인 반응으로 웃음을 자아냈다. 그는 "나는 그때로 돌아가고 싶지 않다. 불가능한 일"이라며 현실을 담담하게 받아들이는 'T 성향' 면모를 드러냈다.

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이에 최강희는 "행복이 뭔지 아냐. 좋아하는 사람이랑 낭비하는 시간이라더라"라고 말하며 자신의 생각을 덧붙였다. 바쁜 일상 속에서도 소중한 사람과 아무 목적 없이 함께하는 시간이야말로 행복이라는 그의 한마디는 오랜 우정의 의미를 다시 한번 되새기게 했다.

한편 최강희는 최근 유튜브 채널 '이성미의 못 간다'에 출연, 6개월째 금연에 성공했다고 밝혔다. 당시 최강희는 과거 담배를 즐겨 피웠다며 "완전 골초였다"고 털어놨다. 그는 흡연을 시작한 계기에 대해서는 "스무 살 넘어서 피웠다. 촬영장 대화에 끼고 싶어서, 그리고 어색해서 피우게 됐다"고 말했다.

이어 "전 모든 나쁜 것에 빠져드는 속도가 정말 빠르다"며 "그땐 제가 절대로 담배를 못 끊을 거라고 생각했었다"고 떠올렸다.

하지만 예상과 달리 금연에 성공했다며 "괜히 피우는 것 같으면 조금 있다 피우자고 미루기 시작했는데 어느새 안 핀 지 6개월이 됐다"고 말했다.