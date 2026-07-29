송은이, 최강희 '무한 잠수'에도 의연 "언젠간 연락 와, 있는 그대로 존중"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 송은이가 배우 최강희를 향한 변함없는 신뢰를 드러내며, 30년 우정을 이어올 수 있었던 비결을 진솔하게 털어놨다.

Advertisement

28일 유튜브 채널 '영화로 사랑을 배웠어요'에는 '30년 우정, 처음 나누는 사랑 얘기 | 송은이 & 최강희'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 최강희는 송은이를 초대해 사랑과 우정, 그리고 오랜 시간 함께해 온 관계에 대한 속마음을 허심탄회하게 나눴다.

이날 최강희는 송은이에게 "평생 갈 인연이 뭐인 것 같냐"라고 물었다. 잠시 생각에 잠긴 송은이는 오랜 세월 수많은 사람들과 관계를 이어오며 깨달은 자신만의 철학을 전했다.

송은이는 "있는 그대로 보는 것 같다. 나하고 다르다고 해서 나한테 맞추라고 할 필요도 없고, 나도 그한테 너무 맞출 필요는 없다"며 "평생 가려면 각자 있는 그대로 존중해 줘야 한다"고 말했다.

Advertisement

그러면서도 관계를 오래 유지하기 위한 최소한의 원칙은 필요하다고 강조했다. 그는 "몇 가지 원칙은 있어야 한다. 상대가 위험에 빠지려고 하면 멱살을 잡고 끄집어내줘야 한다"며 "그러지 않는다면 '이런 나라도 괜찮은', '이런 너라도 괜찮은' 관계가 가장 오래갈 수 있는 관계라고 생각한다"고 진심을 전했다.

Advertisement

이어 송은이는 최강희, 김숙과의 오랜 우정을 언급하며 "비교적 강희와 숙이가 티격태격하기도 한다. 그럼에도 계속 가는 건 있는 그대로를 존중하기 때문"이라며 30년 동안 우정을 이어올 수 있었던 이유를 설명했다.

또 그는 최강희를 향한 깊은 신뢰도 드러냈다. 송은이는 "사람들이 '최강희 왜 연락이 안 돼?'라고 연락을 한다. 그러면 내가 '오겠지'라고 한다"며 "그러면 정말 언젠가 연락이 온다"고 말했다. 이어 "내가 거기 있든 네가 거기 있든 한 사람만 거기 있으면 찾아온다"고 덧붙이며, 연락의 빈도보다 서로를 믿는 마음이 관계를 지탱한다고 전했다.

Advertisement

이를 들은 최강희는 "의외로 제일 거기에 있던 사람이 누군지 아냐. 김숙이다. 김숙은 항상 같은 텐션으로 항상 같은 자리에 있었다"며 오랜 시간 한결같이 곁을 지켜준 김숙에게 고마운 마음을 전했다.

Advertisement

송은이는 세 사람의 관계가 단순한 우정을 넘어 서로의 버팀목이 되어주는 사이라고도 말했다. 그는 "모든 관계는 상대적이다. 강희나 숙이나 사고 치고 다니면 제가 수습하는 것 같아 보이지만 그게 아니다. 우리 중 누가 힘들면 나머지 사람들이 119가 발동된다"고 설명했다.

이어 "강희가 힘들면 숙이와 나, 미자가 모여서 '강희 힘드니 건들지 마'라고 한다. 또 제가 힘들면 말을 하지 않더라도 애들끼리 '은이 언니 힘든 것 같아'라고 한다. 저는 그걸 안다"며 서로가 말하지 않아도 상대의 상태를 살피고 보듬는 관계라고 밝혔다.

끝으로 송은이는 "저는 그거에 대한 신뢰가 있어서 그게 밖으로 티가 나지 않아도 다 느껴진다. 그래서 얘네한테 의지를 많이 한다. 가족이라고 생각한다"며 최강희와 김숙을 향한 깊은 애정과 고마움을 전해 뭉클함을 자아냈다.