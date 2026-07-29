'스톤에이지 키우기', 최강 부족 가리는 '부족전' 업데이트…신규 펫 '화이트링' 추가

Advertisement

Advertisement

Advertisement

넷마블은 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기'에 이용자 간 경쟁 콘텐츠인 '부족전'을 업데이트 했다고 밝혔다.

'부족전'은 부족 간 최강을 가리는 시즌제 콘텐츠다. 부족별로 3개 전투 라인을 두고 맞붙어 2개 라인을 먼저 점령한 부족이 승리하는 방식으로 진행된다. 이용자는 각 라인에 배치할 전력을 전략적으로 구성할 수 있으며, 특정 속성에 강화 효과를 제공하는 '날씨' 시스템이 전투의 변수로 작용한다.

시즌 보상으로는 '블루젬', '무기 룰렛 티켓', '탑승펫 룰렛 티켓' 등을 획득할 수 있는 '승전 상자'와 '승전석'이 지급된다. '승전석'은 상점에서 '라고고 대박 상자', '장비 각인 주문서' 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다.

Advertisement

신규 펫 '화이트링'도 함께 추가됐다. 땅속성 원거리형 펫인 '화이트링'은 적에게 '쿨타임 감소 효과 적용 불가' 디버프를 부여하는 것이 특징이다. 우선 공통 스케줄이 적용되는 서버에 적용되며, 이후 신규 서버에도 순차적으로 업데이트 된다.

Advertisement

공통 스케줄 서버에서는 신규 이벤트 '플라티 스페셜 패스'도 진행한다. 보상으로 제공되는 '플라티'는 수속성 원거리형 펫으로, 같은 속성 파티원에게 보호막과 치명타 확률 증가 효과를 제공한다. 특히 '플라티우스'와 함께 편성하면 더욱 높은 시너지 효과를 낼 수 있다.

'스톤에이지 키우기'는 넷마블이 지난 3월 선보인 방치형 RPG로, 글로벌 2억명이 즐긴 '스톤에이지' IP를 기반으로 제작됐다. 6명의 조련사와 18기의 펫을 조합해 최대 24기의 군단형 덱을 구성할 수 있으며, 간편한 조작과 전략적인 편성의 재미를 앞세운 것이 특징이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com