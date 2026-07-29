'문명 VII', 이번엔 한국이다…이순신·고려·조선 담은 DLC 출시

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세계적인 전략 시뮬레이션 게임 '시드 마이어의 문명 VII'가 이번에는 한국 역사를 전면에 내세웠다. 지난달 일본사를 중심으로 한 콘텐츠를 선보인 데 이어 이번에는 이순신 장군과 고려, 조선을 새롭게 추가하며 한국 이용자 공략에 나섰다.

2K와 파이락시스 게임즈는 29일 '문명 VII'에 유료 DLC '붓과 검(Brush and Blade)' 컬렉션 파트 2를 출시했다. 이번 업데이트의 핵심은 조선의 명장 이순신 장군이 신규 지도자로 합류했다는 점이다. '군사'와 '과학' 속성을 갖춘 이순신은 해군을 운용할수록 과학 생산량이 증가하는 고유 능력 '삼도 수군 통제사'를 보유했다. 과학 건물을 많이 건설할수록 함대 전투력도 함께 강화되는 만큼 군사력과 과학을 동시에 육성하는 플레이가 가능하다.

외교 성향 역시 이순신의 역사적 특징을 반영했다. '13척의 배' 특성을 통해 해상 전력과 요새를 갖춘 문명에는 우호적으로 접근하지만, 그렇지 않은 문명과는 관계가 악화되는 독특한 외교 방식을 적용했다.

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함께 추가된 신규 문명도 모두 한국사에서 가져왔다. 고려는 대항해 시대를 대표하는 문화·외교 중심 문명으로, 외교 활동을 통해 문화와 관광 보너스를 확보하는 데 강점을 지녔다. 조선은 근대 시대의 문화·팽창 중심 문명으로, 수도에 전문가를 집중시키는 운영 방식과 함께 특유 유닛인 '거북선'과 '장용영'을 활용해 해상전과 영토 확장 능력을 강화했다.

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한국을 대표하는 문화유산도 게임 속에 구현됐다. 고려의 '부석사'와 조선의 '화성'이 신규 불가사의로 추가돼 각 문명의 역사적 개성을 더욱 살렸다. 이번 콘텐츠는 지난 6월 출시된 '붓과 검' 컬렉션의 두 번째 파트다. 파트 1이 '도요토미 히데요시', '헤이안 일본', '센고쿠 일본' 등 일본사를 조명했다면, 파트 2는 한국 역사에 초점을 맞춰 차별화를 꾀했다.

이와 함께 무료 업데이트 1.4.2도 적용됐다. 평화 협정에 금과 영향력을 협상 카드로 추가하고 지도자 관계 UI를 개선했으며, 개별 승리 조건 설정 기능 복원과 아쇼카 밸런스 조정, 각종 안정성 개선 및 버그 수정도 함께 이뤄졌다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com