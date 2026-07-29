[전문] '국민 여동생' 품절녀 됐다…문근영, ♥7세 연상 정평과 결혼 발표

정평(왼쪽), 문근영. 사진 출처=정평 개인 계정

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[스포츠조선 안소윤 기자] '국민 여동생' 배우 문근영(39)이 7세 연상의 뮤지컬·연극배우 정평(46)과 결혼했다.

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문근영은 29일 자신의 개인 계정에 "여러분께 전할 소식이 있어 이렇게 펜을 들었다"며 손 편지를 통해 직접 결혼 소식을 전했다.

그는 "늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 시간들을 함께 나누고 싶은, 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람을 만났다"며 "그렇게 혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워 나가보고자 한다"고 말했다.

이어 "우려와 걱정보다는 축하와 격려를 부탁드린다"며 "응원해 주시는 만큼, 그보다 더 열심히 살아가겠다. 그리고 더 좋은 모습으로 여러분을 꼭 찾아뵙겠다"고 다짐했다.

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이날 소속사 크리컴퍼니에 따르면, 문근영과 정평은 오랜 교제 끝에 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 가족들만 모인 식사 자리로 결혼식을 대신한 것으로 알려졌다.

사진 출처=문근영 개인 계정

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한편 문근영은 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔했으며, 드라마 '가을동화'에 송혜교 아역으로 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 영화 '장화, 홍련', '어린 신부', '댄서의 순정' 등에 출연했으며, 드라마 '바람의 화원'을 통해 '2008 SBS 연기대상'에서 대상을 수상했다. 2024년에는 넷플릭스 시리즈 '지옥' 시즌2에 출연해 전 세계 시청자들과 만나기도 했다.

정평은 2007년 데뷔 후 뮤지컬 '라디오스타', '아이다', '빨래' 등과 연극 '에덴 미용실' 등에 출연했다. 문근영이 감독을 맡은 창작 집단 바치에서도 활약을 펼쳤다.

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이하 문근영 편지 전문.

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안녕하세요 문근영입니다.

한 여름의 무더위 속에서다들 잘 지내고 계시나요?

여러분께 전할 편지가 있어 이렇게 펜을 들었습니다.

제가 결혼을 하게 되었습니다!

늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은,

홀로 고민하던 사건들을 함께 나누고 싶은,

사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람을 만났습니다.

그렇게 혼자가 아닌 둘이서-

앞으로의 삶을 채워 나가보고자 합니다.

부디 우려와 걱정보다는 축하와 격려를 부탁드립니다.

응원해주시는 만큼, 그보다 더 열심히 살아가겠습니다.

짧은 글이지만 저의 진심이 닿길 바라며..

여러분 모두 몸도 마음도 아프지 않으시길-

오랜 시간 동안 주신 사랑만큼!!

저 또한 온 마음을 다해 응원하겠습니다.

그리고 더 좋은 모습으로 여러분을 꼭 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com