한다감 母, 47세 딸 임신에 눈물.."인생 마지막 퍼즐 맞춰진 느낌" ('퍼라')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한다감이 출산을 앞두고 어머니와 특별한 시간을 보냈다.

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오늘(29일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 47세 연예계 최고령 산모로 등극한(?) 배우 한다감이 어머니와 함께한 설렘 가득한 일상을 공개한다.

결혼 6년 만에 임신해 행복한 나날을 보내는 한다감이 어머니와 아기용품 쇼핑에 나선다. MC 오지호가 "태명이 왜 찰떡이냐"고 묻자, 한다감은 "늦은 나이에 임신한 만큼, 뱃속에 찰떡같이 붙어 무럭무럭 자라길 바라는 마음에서 어머니가 지어줬다"고 답했다. 아기 옷들을 둘러보던 모녀는 신생아 코너 앞에 멈춰 섰다. 말띠해 10월 출산 예정일에 맞춰, 말 그림이 그려진 가을용 배냇저고리로 꼼꼼히 살피고 앙증맞은 양말까지 고르며 설렘을 감추지 못했다. 그러면서 한다감은 "바지는 없나요?"라고 물어 초보 엄마다운 '허당 매력'으로 웃음을 자아냈다.

한다감의 어린 시절 사진도 공개돼 '모태 미녀'임을 인증했다. 쇼핑을 마친 모녀는 한다감의 부모님이 운영하는 한옥 펜션에서 시간을 보내던 중, 사진 앨범을 함께 꺼내본다. 배우 신승환이 "저 앨범이 판도라의 상자"라며 기대감(?)을 드러냈지만, 지금과 다를 바 없는 또렷한 이목구비의 한다감 모습이 공개되자 "어릴 때부터 예쁘기 쉽지 않은데 (정말 예쁘다)"라며 출연자들의 찬사가 쏟아졌다. 어릴 적부터 남다른 비율을 자랑한 한다감의 모습은 방송에서 확인할 수 있다.

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그런가 하면, 한다감의 임신 소식을 처음 들은 날 어머니의 심경도 공개된다. 한다감 어머니는 "딸 임신 소식을 들었을 때 심정은 어떤 단어로도 표현 안 된다. 그 순간 눈물이 나더라. 인생의 마지막 퍼즐이 맞춰지는 느낌"이었다며 벅찬 마음을 전했다. 그러면서 "저녁에 잠자리에 들면서 '이게 행복이구나' 싶었다"며 감격스러운 마음을 털어놨다. 개그우먼 이성미는 "어머니가 (아기 안 갖냐고) 이야기하면 딸에게 부담 주는 걸까 봐 말씀 못 하시다가 임신 소식에 날아갈 듯 기쁘셨을 것"이라며 오랜 시간 손주를 기다려온 어머니의 마음에 깊이 공감해 뭉클함을 더했다.

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joyjoy90@sportschosun.com