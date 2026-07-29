강기둥, 결혼 2년 만에 쌍둥이 경사…드라마가 현실 됐다

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 강기둥이 결혼 2년 만에 두 아이의 아빠가 되는 기쁜 소식을 전했다.

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29일 JTBC에 따르면 강기둥의 아내는 현재 쌍둥이를 임신 중이며 안정기에 접어든 상태다. 강기둥은 지난 2024년 결혼한 뒤 두 아이를 한꺼번에 품에 안게 됐다.

특히 이번 소식은 최근 종영한 드라마 속 역할과 맞물리며 관심을 모으고 있다. 강기둥은 지난 28일 막을 내린 tvN 월화드라마 '내일도 출근!'에서 맞벌이 부부의 가장으로 출연했다. 극 중에서는 쌍둥이를 키우며 육아와 일상을 병행하는 현실적인 아빠의 모습을 그려 시청자들의 공감을 얻었다. 드라마에서 쌍둥이 아빠를 연기했던 강기둥이 실제로도 예비 쌍둥이 아빠가 됐다는 소식이 전해지면서 팬들은 "드라마가 현실이 됐다", "축하한다" 등의 반응을 보내고 있다.

2008년 뮤지컬 '피크를 던져라'로 데뷔한 강기둥은 '쌈, 마이웨이', '슬기로운 감빵생활', '사이코지만 괜찮아', '재벌집 막내아들' 등 다양한 작품에서 개성 있는 연기를 선보였다. 최근에는 대학 동문들과 함께 만든 창작 연극 '일호터널'에서 연출과 각색, 출연을 맡으며 무대와 브라운관을 오가는 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com