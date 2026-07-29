산다라박, 37kg 뼈말라 이유 있었네..17년 봐온 공민지 "두세 입 먹으면 식사 끝"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 2NE1 공민지가 멤버 산다라박의 남다른 '소식좌' 면모를 공개해 웃음을 안겼다.

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28일 유튜브 채널 '새고-F5'에는 '워터파크보다 시원하게 털어 놓는 따까리 토크'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 동방신기 막내 최강창민, 2NE1 막내 공민지, 에이핑크 막내 오하영이 출연해 '막내'라는 공통점으로 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 공민지는 2NE1 활동 당시 멤버들의 새벽 식사를 책임졌던 일화를 떠올렸다. 그는 "산다라박 언니는 필리핀에서 생활하다 와서 한식이 그리운 스타일이었다"고 말하며 자연스럽게 요리를 하게 된 계기를 설명했다.

이어 "제가 꼭 만들어주고 싶었다. 그래서 아침 스케줄 전에 콩나물 대가리를 손질했다"며 "뭔가 재밌더라. 요리 만드는 것도 창의적인 순간 아니냐"라고 말해 멤버들을 향한 애정을 드러냈다.

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특히 공민지는 연예계 대표 '소식좌'로 꼽히는 산다라박의 식사량을 직접 증언해 모두를 놀라게 했다. 최강창민이 "다라 누나에게 이것저것 많이 해줬을 텐데, 엄청 소식좌로 유명하지 않냐. 어느 정도냐"라고 묻자 공민지는 망설임 없이 답했다.

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그는 "먹으면 두세 입 먹고 안 먹는다"며 "언니에게 요리해줄 때는 일부러 조그맣게 만들었다"고 밝혔다.

이어 "한 번은 부추김치를 조그마한 통에 담아 드렸는데, 그걸 세 달 동안 드셨다고 하더라"라고 덧붙여 모두를 폭소하게 만들었다.

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이를 들은 오하영이 "식욕은 있으시냐"라고 궁금해하자, 공민지는 "식욕은 있다. 근데 맛있는 걸 먹고자 한다. 미식가 같은 느낌"이라고 설명했다. 적게 먹지만 아무 음식이나 먹는 것이 아니라, 맛있는 음식을 골라 즐기는 스타일이라는 것.

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공민지의 설명을 들은 최강창민은 "그 정도는 식욕이 아니라 생존욕 아니냐"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

앞서 산다라박은 최근 유튜브 채널 '집대성'에 출연해 몸무게가 "37~38kg"이라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.