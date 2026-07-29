[인터뷰①] 음문석 "충청도 사투리로 양배 오디션 봐..많은 고민하며 임했다"('호프')

사진=고스트 스튜디오

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 음문석(44)이 "나홍진 감독과 오디션에서 충청도 사투리 연기하고 '호프'에 참여할 수 있게 됐다"고 말했다.

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SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)에서 마을에 벌어진 엄청난 사달의 원인을 제공한 목수 양배 역을 연기한 음문석. 그가 29일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '호프'의 출연 과정을 밝혔다.

음문석은 "나홍진 감독에게 오디션을 보고 '호프'에 참여할 수 있게 됐다. 처음 나홍진 감독과 티타임을 하면서 이런 저런 이야기를 많이 했는데, 특히 내 일상 이야기를 많이 나눴던 것 같다. '곡성'도 너무 재미있게 봤고 내가 나홍진 감독에게 궁금했던 점을 계속 질문했던 것 같다. 그러다 갑자기 나홍진 감독이 '혹시 충청도 사투리 가능하냐'고 해서 바로 그 앞에서 충청도 사투리 연기를 했다. 조감독이 앞에서 대사를 해주고 나는 연기를 했는데 조감독 뒤에 앉은 나홍진 감독 표정이 좋아보이더라"고 밝혔다.

그는 "양배는 충청도 사투리가 들어가면서 바뀌었다. 나를 보고 나홍진 감독이 느낌을 받은 게 아닌가 싶다"며 "출연을 결정한 뒤 시나리오를 봤는데 글을 읽으면서 영상화 되는 느낌이 처음이었다. 시나리오대로 영상화 되는 게 너무 신기했다. 양배를 통해 큰 재앙이 닥치는 설정이라 연기할 때 더 신중하고 고민을 많이 했다. 이 캐릭터가 잘 해주지 못하면 안된다는 생각이 들었다. 정말 많은 고민을 하면서 촬영을 했다"고 답했다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com