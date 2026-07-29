고지용, SNS서 포착된 이혼 시그널…子 승재, 아빠 언급 없이 "엄마 밥 걱정"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 이혼 사실을 공식 발표했다.

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고지용은 29일 자신의 계정에 "저는 2년 전 아내와 이혼했습니다"라고 밝혔다.

고지용은 2013년 12월 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 2014년 아들 승재 군을 얻었다. 이들 가족은 2016년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연, 단란한 일상을 공유했고 특히 상위 0.5% 영재인 승재 군의 똘똘한 면모에 많은 랜선 이모팬들이 열광했다. 그러나 결국 11년 만에 파경을 맞았다는 것.

고지용은 이혼 사유에 대해 "서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정"이라고 설명했다. 또 그동안 이혼 사실을 공개하지 않았던 이유는 "아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이었다며 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다. 앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"고 말했다.

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이런 가운데 고지용의 SNS에 이미 이혼 시그널이 포착됐다는 이야기가 나왔다.

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실제 고지용은 이혼 발표 직전 자신의 계정에 "당신이 '할 수 없다'고 말하는 사람들은 아마도 당신이 할 수 있다는 사실을 두려워 하고 있을 가능성이 크다"는 내용의 글을 올렸다.

또 허양임은 지난 19일 "뉴질랜드 스키캠프에서 온 여름 소식. 혼자 훈련 잘하고 있다더니 엄마 밥 걱정부터 해주는 아들. 스키캠프 보내줘서 고맙다는 말에 마음이 뭉클. 다치지 말고 잘 먹고 잘 자고 돌아와. 엄마도 여기서 우리 둘 자리 잘 지키고 있을게"라고 적었다.

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이와 함께 공개된 승재군의 손편지에는 "다음에는 엄마랑 둘이 꼭 같이 와요. 훈련 잘 마치고 건강하게 돌아갈게요. 사랑해요 엄마"라는 내용이 담겨 가족 관계에 변화가 생긴 게 아니냐는 추측이 나온 바 있다.

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고지용은 1997년 젝스키스로 데뷔, '학원별곡' '기사도' '로드 파이터' '커플' 등의 히트곡을 발표하며 H.O.T와 함께 1세대 아이돌 양대 산맥으로 큰 사랑을 받았다. 젝스키스는 2000년 탈퇴해 2016년 재결합했지만, 고지용은 팀 탈퇴를 공식화 했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com