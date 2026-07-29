[인터뷰②] 음문석 "봉준호 감독 칭찬 영상, 몇십번 돌려봐..언급만으로도 영광"('호프')

사진=고스트 스튜디오

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 음문석(44)이 "봉준호 감독 칭찬, 몇 십번 돌려봤다"고 말했다.

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음문석이 29일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 음문석은 극 중 마을에 벌어진 엄청난 사달의 원인을 제공한 목수 양배를 연기했다.

음문석은 봉준호 감독의 극찬에 대해 "봉준호 감독의 GV 영상을 몇 번 본 정도가 아니라 몇 십번을 봤다. 봉준호 감독 입에서 내 이름 '음문석' 자체가 나왔다는 것에 너무 신기하고 감사했다. 예전에 내 단편영화로 칸국제영화제에 간 적이 있었는데 그때 봉준호 감독도 '옥자'로 칸영화제에 왔을 때였다. 레드카펫에서 봉준호 감독이 걷는 것을 보면서 '내가 너무 함께 하고 싶은 감독인데'라며 부러워하기도 했다. 사실 봉준호 감독은 내가 볼 수 있는 것만으로 영광이다 싶었는데, 내 이름을 언급해준 것만으로도 너무 행복했다. 나홍진 감독과 봉준호 감독 사이 못 고르겠다. 마치 엄마가 좋은지, 아빠가 좋은지 선택하는 것과 마찬가지다"고 고백했다.

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이어 "봉준호 감독이 '외계인보다 더 외계인 같다'라는 말을 해줬는데 그 칭찬을 듣고 일단 내가 그래도 캐릭터를 잘 소화했구나 싶었다. 양배 자체로 봐주신 것 같아서 말 한 마디 한마디가 너무 감사했다"고 덧붙였다.

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양배 캐릭터에 대해서도 "처음 양배 이야기를 들었을 때 이상한 아이도, 나쁜 아니도 아니다고 들었다. 그런데 또 악은 악이라는 나홍진 감독의 말이 처음엔 무슨 말인가 싶어서 헷갈렸다. 이때까지 촬영하면서 캐릭터를 제일 많이 고민했던 작품인 거 같다. 충청도 말 중에 '이것도 아니고 저것도 아니여'라는 것이 있다. 처음엔 이 캐릭터를 어떻게 하지 싶었다. 그러다 양배는 어떤 캐릭터일까 생각을 하다가 조카를 봤다.아이가 위험한 상황인지 모르고 행위를 하는 모습을 봤다. 그런 모습을 보면서 양배와 비슷하다고 느꼈다"고 설명했다.

선역에 대한 갈망에 대해 "'열혈사제' '범죄도시' '모범택시', 그리고 '호프'에서도 내가 맡은 캐릭터는 선한 부분이 많다고 느낀다. 나는 항상 캐릭터에 접근할 때 누구에게나 희노애락은 다 있고 다만 어떤 부분이 부각되느냐의 차 일 뿐이다. 나쁜 역이라고 생각하면서 연기 한 적이 단 한번도 없다. 양배도 누구에게 피해를 주고 싶은 게 아니라 그저 자랑하고 싶은 마음이었을 것이다"고 말했다.

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독특한 양배 비주얼에 대해 "모든 콘셉트는 나홍진 감독이 만들었다.예전에 '맨인블랙' 시리즈를 보면 외계인이 사람 몸에 들어가도 콘트롤을 못하지 않나? 그런 느낌처럼 보이지 않을까 싶다. 나홍진 감독이 치아 제작을 했을 때 색깔 디테일까지도 계속 잡으면서 만들어 줬다. 촬영 할 때도 범석(황정민)이랑 양배가 만날 때 하관을 특이하게 썼던 이유가 가짜 치아라 침이 마르더라. 그 모습을 본 나홍진 감독이 조금 더 과장되게 연기 할 수 있냐고 하더라. 실제로 나는 연기할 때는 그렇게 나올지 몰랐는데 영화를 보고 나니 신기하더라. 영화 속 양배 모습이 너무 이상해서 집에 가서 따라 해보기도 했는데 안 나오더라"고 웃었다.

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'호프'는 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com