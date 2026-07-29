[인터뷰③] 음문석 "츤데레 황정민, '사랑해' '고마워' 하지 않지만 늘 예뻐해줘"('호프')

사진=고스트 스튜디오

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 음문석(44)이 황정민에 대해 "눈빛만 봐도 극 안으로 빨려 들어가게 만든다"고 말했다.

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음문석이 29일 오전 SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작) 인터뷰에서 마을에 벌어진 엄청난 사달의 원인을 제공한 목수 양배 역을 연기하는 과정에서 만난 호포 출장소장 범석 역의 황정민, 마을 청년 성기 역의 조인성, 순경 성애 역의 정호연, 게르투 행성의 전투 종족 마베이요 역의 마이클 패스벤더, 지구에 불시착한 게르투 행상 황후 조르 역의 알리시아 비칸데르, 조르의 시녀 아이도보르 역의 테일러 러셀, 조르와 함께 탈출선에 탑승하게 된 외계인 바미기르 역의 카메론 브리튼과 호흡을 밝혔다.

음문석은 "황정민 선배 연기를 실제로 눈앞에서 본다는 게 너무 좋았다. 연기를 하면서 지금까지 많은 작품에서 나름 잘 촬영한다고 생각했는데, 이번 '호프'는 황정민 선배를 보면서 '대사가 그냥 나오네?' 싶더라. 연기를 하는 것 같지 않고 실제 상황에 빠진 것 같았다. 선배 눈빛이 내가 말 할 수 없게 만들기도 했고 술술 대사가 나오기도 했다. 새로운 경험이었다. 그 당시 분위기와 상황, 엄청난 집중력에 의해서 나를 그 상황에 초대해주는 기분이었다. 황정민 선배와 계속 또 하고 싶다"고 전했다.

실제 황정민에 대해 "완전 츤데레다. 내게 '사랑해, 고마워' 하지 않았지만 간접적으로 지나가다 뭘 하나 툭 주시고 가시곤 했다. 나를 너무 예뻐해주고 황정민 선배도 나를 너무 많이 챙겨줬다. 우리 서로 사이가 좋다"고 덧붙였다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com