지예은♥바타, 공개 연애 커플답네..사람들 앞에서도 '착붙' 스킨십

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 지예은과 안무가 바타가 공개 연애 중인 가운데, 많은 사람들 앞에서도 자연스럽게 스킨십을 하는 모습이 포착됐다.

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최근 소아 뇌전증 및 중증 희귀질환을 앓는 아이들과 가족들을 위한 축제 '모두의 운동회'에 참석한 지예은과 바타의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

앞서 지난 5월 지예은과 바타가 해당 축제에 함께 참석한 사진이 공개돼 화제를 모은 바 있다. 당시 두 사람은 나란히 흰색 티셔츠를 입어 '커플룩'이라는 추측이 나왔지만, 같은 백팀 응원단으로 참여했던 것으로 확인됐다.

최근 공개된 영상에는 바타가 응원 구호를 준비하던 지예은의 어깨를 자연스럽게 감싸는 다정한 스킨십으로 많은 사람들 앞에서 당당하게 애정을 과시하는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

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바타는 지난 26일에도 자신의 SNS에 "Happy birthday my 강아디♥"라는 글과 함께 지예은과의 커플 사진을 대방출해 뜨거운 반응을 얻었다.

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이에 지예은은 하트 댓글로 화답한 데 이어 자신의 SNS에 바타와의 커플 사진을 올리며 "축하해주셔서 감사합니다. 생일 좋다아"라는 글을 남기는 등 본격적인 '럽스타그램'을 시작, 많은 축하와 응원을 받았다.

한편 지예은과 바타는 1994년생 동갑내기로 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전했다. 지난 4월부터 공개 열애 중이다.