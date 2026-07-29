농구선수 이관희, 미코 출신 ♥유시은과 열애 발표 "예쁜 사랑 키워가겠다"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 농구선수 이관희가 미스코리아 출신 유시은과 열애를 인정했다.

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29일 이관희와 유시은은 각자의 계정에 "오늘 저희 두 사람과 관련해 기쁜 소식을 직접 전해드리고자 한다"면서 열애 소식을 발표했다.

이어 "저희는 그동안 많은 분들께서 보내주신 따뜻한 관심 속에 조용히 서로를 알아가는 시간을 가져왔으며 이제는 여러분께도 직접 진심을 전하고자 이렇게 인사를 드리게 됐다"고 전했다.

그러면서 "앞으로도 서로를 아끼고 응원하며 예쁜 사랑을 키워나갈 예정"이라며 "앞으로의 많은 관심과 따뜻한 응원 부탁드린다"라고 당부했다.

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이관희와 유시은은 지난 2023년 공개된 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3'를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 두 사람은 프로그램에서 함께 호흡을 맞췄지만 최종 커플로 이어지지는 않았다.

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그러나 방송 이후에도 인연을 이어온 두 사람은 각자의 자리에서 활동하며 서로를 알아가는 시간을 가졌고, 결국 연인으로 발전했다. 방송이 끝난 뒤 시간이 흐른 후 전해진 두 사람의 열애 소식에 팬들의 관심도 이어지고 있다.

다음은 이관희·유시은 SNS글 전문

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안녕하세요. 이관희, 유시은입니다.

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오늘 저희 두 사람과 관련해 기쁜 소식을 직접 전해드리고자 합니다.

저희는 그동안 많은 분들께서 보내주신 따뜻한 관심 속에 조용히 서로를 알아가는 시간을 가져왔으며 이제는 여러분께도 직접 진심을 전하고자 이렇게 인사를 드리게 되었습니다.

앞으로도 서로를 아끼고 응원하며 예쁜 사랑을 키워나갈 예정입니다.

앞으로의 많은 관심과 따뜻한 응원 부탁드립니다.

감사합니다