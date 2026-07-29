'고지용 전처' 허양임, 이혼 숨겼지만 티났다..子 "엄마 혼자 밥 챙겨먹어"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 젝스키스 출신 사업가 고지용이 뒤늦게 이혼 사실을 알린 가운데, 전처 의사 허양임의 SNS에도 관심이 쏠리고 있다.

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29일 고지용은 "2년 전 아내와 이혼했다. 그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라며 뒤늦게 이혼 사실을 밝혔다.

이어 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다. 앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"고 덧붙였다.

이후 허양임의 SNS에도 관심이 이어졌다. 허양임은 10여 년간 SNS를 통해 일상을 공유해왔지만, 언젠가부터 고지용 관련 게시물은 찾아볼 수 없었다. 또 최근 허양임은 뉴질랜드 스키캠프를 떠난 승재 군이 보낸 편지를 공개한 바. 승재 군은 "엄마도 혼자 밥 잘 챙겨먹고 병원 일도 너무 무리하지 마세요. 다음에는 엄마랑 둘이 꼭 같이 와요"라고 이야기했고, 허양임은 "엄마도 여기서 우리 둘 자리 잘 지키고 있을게"라고 답했다. 아빠 고지용에 대한 언급 없이 '엄마 혼자', '다음에는 둘이', '우리 둘' 등의 표현을 담은 승재 군의 편지는 뒤늦게 알려진 이혼 사실과 맞물려 눈길을 끌었다.

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한편 고지용은 2013년 허양임과 결혼했으며 슬하에 아들 승재 군을 뒀다. 이들 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com