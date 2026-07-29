[청룡랭킹] 김혜윤, 역전 드라마! 손예진 제치고 7월 여자 배우 1위 등극

출처=김혜윤 인스타그램

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7월 청룡랭킹 여자 배우 부문에서 피 말리는 접전 끝에 극적인 역전극이 펼쳐졌다.

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드라마의 주인공은 바로 배우 김혜윤이다.

김혜윤은 마지막까지 손에 땀을 쥐게 만든 7월 청룡랭킹 여자 배우 부문 투표에서 최종 득표율 41.05%를 기록하며 당당히 왕좌에 올랐다.

이번 7월 투표는 그 어느 때보다 상위권 선두 다툼이 치열했다. 김혜윤과 손예진 그리고 고윤정까지 1위를 두고 경쟁을 펼쳤다.

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투표 중반부터 치고 올라온 손예진을 버겁게 추격하던 김혜윤의 팬덤은 투표 마지막날 기어코 역전에 성공했고 끝까지 선두를 사수했다.

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김혜윤은 탄탄한 팬덤의 뜨거운 화력에 힘입어 막판 폭발적인 득표 세례를 퍼부으며 손예진을 제치고 드라마틱한 1위 뒤집기에 성공했다.

유력한 1위 후보로 지목됐던 손예진은 투표 후반까지 격차를 유지하며 타이틀에 다가섰지만 막판 뒷심 부족을 드러내며 35.09%의 득표율로 아쉽게 2위에 머물렀다.

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치열했던 7월 청룡랭킹 여자 배우 부문 최종 순위는 1위 김혜윤(41.05%), 2위 손예진(35.09%)에 이어, 3위 고윤정(10.35%), 4위 아이유(6.18%), 5위 박은빈(2.30%) 순으로 대장정의 막을 내렸다.

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김혜윤은 드라마와 스크린, OTT까지 거침없이 넘나드는 '열일 행보'와 맞물려 더욱 눈길을 끈다.

드라마 '선재 업고 튀어'로 '로코 퀸' 반열에 오른 김혜윤은 드라마 '오늘부터 인간입니다만'을 비롯해 영화 '살목지', '랜드', '고딩형사', OTT 기대작 '나미야 잡화점의 기적', '굿파트너2' 등 장르를 가리지 않는

출처=김혜윤 인스타그램

쉼 없는 활동과 차기작 라인업으로 독보적인 존재감을 과시하고 있다.

연기력과 화제성을 모두 잡으며 전성기를 누리고 있는 김혜윤의 행보에 많은 팬들이 응원을 보내고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.