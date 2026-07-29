'이혼→김종규와 결별' 황정음, 연애 욕심 여전.."사랑을 해야 일도 잘 돼"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정음이 이혼 후에도 연애에 대한 긍정적인 생각을 드러냈다.

Advertisement

29일 황정음의 유튜브 채널에는 황정음이 프로필 사진을 촬영한 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 자신의 과거 히트작 캐릭터들로 콘셉트를 잡아 여러 분위기의 프로필을 촬영했다. 특히 2015년 MBC '그녀는 예뻤다' 콘셉트 촬영을 할 때 황정음은 "제가 이렇게 예쁜데 주근깨, 홍조 분장 등을 했었다"라며 당시 추녀 캐릭터를 소화했다고 밝혔다. 이어 "당시 연애를 하고 있어서 촬영이 끝나면 엄청 꾸미고 나갔다. 역시 사람은 사랑을 해아한다. 그래야 기분이 좋고 그러면 일도 잘 된다"라고 말했다.

황정음은 앞서도 "또 남자를 만나고 싶냐"는 제작진의 질문에 "만나는 게 어떤가. 당연히 사랑을 해야 한다"라며 이혼 후 연애에 대한 생각을 밝힌 바 있다.

Advertisement

한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀지만 지난해 이혼했다. 이후 7살 연하 농구선수 김종규와 공개 열애를 시작했지만 2주 만에 결별 소식을 전했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com