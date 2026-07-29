최정원, 상간남·스토커 누명 벗고 토로 "인간 이하 소리까지 들어"[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 남성 듀오 UN 출신 최정원이 약 5년간 이어진 법적 분쟁이 모두 마무리됐다며 심경을 밝혔다.

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최정원은 29일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 "거진 5년이라는 시간 동안 캄캄하고 질척한 늪에서 허우적거리는 기분으로 살아왔다"고 밝혔다. 그는 "상간남이라는 소송도 스토킹이라는 소송도 겪으며 인간 이하의 소리까지 들어야 했다"며 "긴 터널을 지나온 것 같은 시간이었다"고 돌아봤다. 또 "이제는 정말 모든 일이 끝났다"며 "상간남 소송에서는 승소했고 부정한 행위가 없었다는 점이 확인됐다. 스토킹 사건 역시 오해가 풀리며 마무리됐다"고 적었다. 그러면서 "너무 지쳤다"며 "앞으로는 경건하고 겸손한 마음으로 살아가고 싶다. 지난 5년 동안 겪었던 일들이 모두 정리됐다는 사실을 다시 한번 전하고 싶었다"고 덧붙였다.

앞서 최정원은 2023년 불거진 상간남 의혹 민사소송과 전 연인 관련 형사사건으로 잇따라 법적 분쟁을 겪었다. 상간남 소송은 지난 1월 대법원이 원고의 상고를 기각하면서 최정원의 승소가 최종 확정됐다.

이후 전 연인 관련 형사사건에서는 지난 16일 검찰이 특수협박 혐의는 기소유예, 스토킹처벌법 위반과 촬영물이용협박 혐의는 불기소 처분을 내리며 사건을 마무리했다.

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이하 최정원 SNS 글 전문.

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거진 오년이란 시간동안

캄캄하고 질척한 늪속에 허우적대는듯 했습니다

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상간남이란 소송도 스토킹남이란 소송도

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정말이지 인간 이하의 소리까지 들으며 처절히 버텨온

기나긴 터널 같았습니다

그러나 이제는 정말 다 끝이났습니다

상간남소송도 승소로 제가 부정한 행위를 하지 않았음이

명확히 확인되었고,

스토킹에 대한 사건 또한 전체 불기소로 오해가 풀렸으니

이제 정말 모든 사건에 종지부를 찍었습니다.

이젠 너무 지쳤고 경건하고 겸손한 한사람으로 살아가려

합니다

일이터질땐 사실이 아닌 소리도

산불이 번지듯 무분별하게 퍼져나가지만

결말이 관심없으신 분들이 대부분이라고 생각합니다

그것 또한 인간사겠지만

가십이든, 재미든, 진심으로 걱정해주시는 분들까지

다시한번 말씀드립니다

저의 그간 5년간 모든것들이 무혐의로, 그리고 거짓민사

고소 또한 승소로 끝이 났음을 다시한번 말씀드립니다

감사합니다

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com