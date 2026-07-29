한다감, 47세 임신한 비법 "입덧 거의 없어, 시험관 첫 시도에 성공" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한다감이 '라디오스타'에서 47세에 첫아이를 임신한 기적 같은 과정을 공개한다. 그는 임신을 위해 약 2년간 몸과 마음을 관리한 끝에 시험관 첫 시도에 임신했다고 밝히는가 하면, 30대 때 보관한 냉동 난자를 사용하지 않은 이유와 입덧 없이 건강하게 임신 기간을 보내고 있는 근황을 공개한다.

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오늘(29일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 윤미라, 강남, 한다감, 박지현이 출연하는 '미라클 라스' 특집으로 꾸며진다.

9월 말 출산을 앞두고 있는 한다감은 늦은 나이에 찾아온 소중한 첫아이의 태명을 '찰떡이'라고 지었다고 밝힌다. 아이가 찰떡같이 잘 붙어 있으라는 마음을 담았다는 것.

임신 소식이 알려진 뒤의 뜨거운 반응도 공개한다. 한다감은 연예계 활동을 하면서 이렇게 많은 축하 전화를 받은 것은 처음이라며, 방송 섭외까지 잇따르며 임신 비법을 묻는 이들이 많아졌다고.

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다만 기다리던 두 사람에게는 연락이 오지 않았다고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 과거 함께 생활하며 밥까지 먹었던 '구 동거남(?)' 김구라와 오랜 인연의 김국진이 축하 전화를 하지 않았다는 것. MC 김국진과 김구라는 각각 사연을 밝히며 한다감과 유쾌한 티키타카를 펼쳤다고 해 어떤 얘기가 오갈지 호기심을 높인다.

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한다감은 건강한 임신을 위해 약 2년 동안 이어온 준비 과정도 공개한다. 한다감은 몸의 순환 관리에 집중하며 운동과 등산을 꾸준히 했고, 마음을 다스리기 위해 약 6개월 넘게 불경 필사도 이어갔다고 밝힌다. 또한 간절한 마음을 담아 주기적으로 방문한 곳이 있다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.

오랜 준비 끝에 가장 좋은 상태의 배아가 만들어졌고, 첫 시도에 임신에 성공했다고 말해 모두를 놀라게 한다. 특히 한다감은 30대 때 미래를 위해 난자를 냉동 보관했는데, 의료진으로부터 당시 보관한 난자를 사용하지 않아도 된다는 이야기를 들었다고 밝힌다. 한다감은 임신 기간 동안 입덧도 거의 없었으며, 병원에서도 건강 상태가 매우 좋다는 말을 들었다고 전해 기쁜 마음을 드러낸다.

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임신 후 달라진 남편의 모습도 공개된다. 한다감은 남편이 임신 전에는 부탁을 바로 들어주지 않을 때도 있었지만, 이제는 분리수거와 설거지는 물론 인터넷 검색까지 군말 없이 해주는 '예스맨'으로 변신했다고 밝혀 웃음을 안긴다.

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한다감은 드라마를 통해 모성애를 처음 간접 경험했던 사연도 공개한다. 당시 딸 역할을 맡았던 아역 배우 김유정과 교류하며 모성애를 배웠다는 것. 어린 김유정이 제작발표회에서 멍하니 있던 한다감을 챙겨줬던 추억을 떠올려 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

2년간 몸과 마음을 철저히 관리한 과정부터 첫 시도에 찾아온 임신, '예스맨'으로 변신한 남편의 모습까지, 47세 예비 엄마 한다감의 기적 같은 이야기는 오늘(29일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com