소유, 부친상 심경 "가장 힘든 시간 지켜주신 분들께 감사" [전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 소유가 부친상을 치른 후 위로를 전해준 이들에게 감사의 마음을 전했다.

Advertisement

소유는 29일 자신의 SNS를 통해 "살면서 이렇게 많은 위로와 따뜻한 마음을 받아본 적이 있었나 싶을 만큼 큰 사랑을 받았다"고 밝혔다.

이어 "아버지를 보내드리는 가장 힘든 시간을 보내는 동안 함께 슬퍼해 주시고, 손을 잡아주시고, 말없이 곁을 지켜주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 고마움을 드러냈다.

또 "한 분 한 분의 마음 덕분에 아버지를 잘 보내드릴 수 있었다"며 "보내주신 위로와 사랑, 오래도록 잊지 않고 살아가겠다. 진심으로 감사드린다"고 덧붙이며 깊은 감사의 뜻을 다시 한번 전했다.

Advertisement

앞서 소유는 지난 25일 부친상을 당했다. 갑작스러운 비보 이후 유가족을 향해 이어진 위로와 응원에 직접 감사 인사를 남기면서 팬들의 응원도 계속되고 있다.

Advertisement

한편 소유는 2010년 그룹 씨스타 멤버로 데뷔해 '나 혼자(Alone)', '터치 마이 바디(Touch My Body), '러빙 유(Loving U)'등 다수의 히트곡으로 큰 인기를 얻었다. 2017년 팀 해체 후에는 솔로 가수로 활동 영역을 넓히며 꾸준히 음악 활동을 이어가고 있다.