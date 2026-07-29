촬영장서 쓰러진 배우 전승재, 2년 의식불명 끝 사망..향년 46세

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[스포츠조선 김소희 기자] 2년 전 드라마 촬영 중 뇌출혈로 쓰러졌던 배우 전승재가 끝내 의식을 회복하지 못하고 세상을 떠났다. 향년 46세.

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29일 연예계에 따르면 전승재는 이날 별세했다. 고인의 빈소는 경기 수원시 쉴낙원경기장례식장 특3호실에 마련됐다. 입관은 30일 오후 2시, 발인은 31일 오전 6시 엄수된다. 화장은 수원시연화장에서 진행되며, 장지는 안성유토피아추모관이다.

전승재는 지난 2024년 초 촬영을 위해 수원의 한 드라마 세트장에서 대기하던 중 갑작스럽게 뇌출혈로 쓰러졌다. 곧바로 병원으로 이송돼 응급 수술을 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했고, 약 2년간 투병을 이어왔다.

당시 안타까운 소식은 사고 발생 약 3개월이 지난 뒤 뒤늦게 알려지며 많은 이들의 안타까움을 샀다. 동료 배우들과 팬들은 그의 회복을 간절히 기원했지만 끝내 비보가 전해지며 안타까움을 더했다.

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29일에는 동료 배우들이 SNS를 통해 고인의 부고를 전하며 비보를 알렸다. 갑작스러운 사망 소식에 팬들과 영화·드라마 관계자들은 "편히 쉬시길 바랍니다", "삼가 고인의 명복을 빕니다" 등의 추모 메시지를 남기며 고인을 애도하고 있다.

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전승재는 2004년 영화 '태극기 휘날리며'로 데뷔했다. 이후 영화 '복면달호', '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈', '해운대', '헬로우 고스트', '밀정', '신과함께-인과 연'을 비롯해 드라마 '화정', '지붕 뚫고 하이킥' 등 다수의 작품에 출연하며 꾸준히 연기 활동을 펼쳤다. 비록 화려한 주연은 아니었지만 작품마다 묵묵한 존재감을 보여주며 자신의 필모그래피를 차곡차곡 쌓아왔다.

한편 고인은 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com