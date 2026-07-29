임창정 막내 子, 첼로까지 섭렵…'음악 영재' 형 잇는 재능 "여친 위해 연주 연습"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 임창정의 막내아들이 남다른 음악 실력을 뽐냈다.

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29일 임창정의 아내 서하얀의 유튜브 채널에서는 '좋은 하루를 담는 얀 Vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다.

막내 아들 준표 군의 첼로 연주 실력을 공개한 서하얀. 준표 군은 남다른 첼로 연주 실력으로 눈길을 모았다. 서하얀은 "여자친구를 위해 연주 연습 중"이라며 "뭐든 열심히 하는 기특한 어린이. 몇 주 동안 열심히 첼로 삼매경이에요. 집중의 입 너무 귀엽다"고 준표 군의 귀여운 순간을 공유했다.

이어 준표 군은 피아노 연주까지 섭렵했다. 서하얀은 "형처럼 콩쿨 나가고 싶다고 피아노를 열심히 쳐본다. 뒷모습 한정 천재 피아니스트가 따로 없다"며 열정적인 아들의 모습을 공개했다. 임창정 서하얀 부부의 넷째 아들은 '2026 예술의전당 음악영재아카데미 54기 신입생 선발 오디션'에 최종 합격하며 음악 영재 임을 입증한 바 있다. 막내 준표 군도 형을 따라 음악에 남다른 재능과 열정을 보이는 모습이다.

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준표 군의 이벤트는 끝나지 않았다. 노래 연습까지 한 준표 군의 모습을 공개한 서하얀은 "이 또한 여자친구를 위한 노래 연습"이라 밝혔다.

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한편, 임창정과 서하얀은 2017년 18세 나이차를 딛고 결혼, 슬하 다섯 아들을 두고 있다.

wjlee@sportschosun.com