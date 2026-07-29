감독과 배우로 만나 부부…문근영♥정평, 7살 연상 남편은 누구

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[스포츠조선 조민정 기자] '국민 여동생'으로 사랑받던 문근영이 오랜 동료 배우와 조용히 부부의 연을 맺은 사실이 알려지면서 두 사람이 어떻게 인연을 이어왔는지에도 관심이 모이고 있다. 오랜 동료 배우였던 문근영과 정평은 창작 활동을 함께하며 가까워졌고 오랜 교제 끝에 조용히 백년가약을 맺었다는 소식이 알려지면서다.

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문근영은 29일 자신의 SNS에 자필 편지를 공개하며 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 "늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은 사람을 만났다"며 "홀로 고민하던 시간들을 함께 나누고 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람"이라고 배우자를 소개했다. 이어 "혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워나가 보고자 한다"고 전하며 결혼을 알렸다.

소속사 크리컴퍼니 역시 이날 문근영과 정평이 최근 결혼했다고 밝혔다. 정확한 결혼 시점 등 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 두 사람은 별도의 성대한 예식 없이 가족들이 참석한 식사 자리로 결혼식을 대신한 것으로 전해졌다. 오랜 기간 교제했지만 가까운 주변에도 관계를 널리 알리지 않았고 각자의 자리에서 서로를 조용히 응원해온 것으로 알려졌다.

문근영의 남편 정평은 1980년생으로 문근영보다 7세 연상이다. 2007년 데뷔한 뒤 뮤지컬과 연극 무대를 중심으로 활동해왔다. 정평은 뮤지컬 '라디오스타' '아이다' '빨래' '아가사' '백만송이의 사랑' 등에 출연했다. 연극 '에덴 미용실' 무대에도 올랐다.

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두 사람은 배우라는 공통점을 넘어 창작 활동을 통해서도 인연을 쌓았다. 정평은 문근영이 감독으로 참여했던 창작집단 '바치'에서 함께 활동한 것으로 전해졌다. '바치'는 연기와 연출 등 장르에 얽매이지 않는 창작을 지향했던 공동체다. 문근영과 정평을 비롯해 배우 안승균과 홍사빈 등이 함께했다. 정평은 문근영과 안승균이 출연한 tvN 드라마 '유령을 잡아라'에도 모습을 보였다.

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이렇듯 오랜 동료로 출발한 두 사람은 작품과 창작에 대한 공감대를 나누며 신뢰를 쌓았고 이후 연인으로 발전해 부부의 연을 맺은 것으로 전해졌다.

결혼 이후에도 문근영의 배우 활동은 계속된다. 최근 연극 '오펀스' 무대에 오른 문근영은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에도 출연했다. 넷플릭스 시리즈 '지옥' 시즌2 이후 연상호 감독과 다시 호흡을 맞춘 신작 '예토' 촬영도 마친 상태다.

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한편 문근영은 1987년생으로 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔했다. 이듬해 KBS2 드라마 '가을동화'에서 송혜교의 아역을 맡아 얼굴을 알렸다. 이후 '명성황후'와 영화 '장화, 홍련'을 거치며 연기력을 인정받았다. 2004년 영화 '어린 신부'가 흥행하면서 '국민 여동생'이라는 수식어를 얻었다. '댄서의 순정' '사랑따윈 필요없어' 등에 출연했으며 2008년 SBS 드라마 '바람의 화원'으로 만 21세에 연기대상 대상을 받았다.

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이후에도 '신데렐라 언니' '메리는 외박중' '청담동 앨리스' '불의 여신 정이' '마을-아치아라의 비밀' '유령을 잡아라'와 영화 '사도' '유리정원' 등에 출연하며 배우로서 꾸준한 행보를 이어왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com…