'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 건강 이상 고백 "주책 맞게 펑펑 울어"

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[스포츠조선 이우주 기자] CCM 가수 유은성이 건강 이상을 알렸다.

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유은성은 28일 "한 달 전 걸린 후두염이 낫지 않아 의사 선생님께서 모든 일정을 멈추고 말도 노래도 쉬어야 한다 하셨다. 하지만 이미 6개월 전부터 약속되어 있는 사역들을 도저히 멈출 수가 없어 두려움과 걱정 가득한 마음으로 지난주부터 캠프 사역들을 시작하게 되었고 나오지 않는 소리를 힘겹게 힘겹게 내면서 일정들을 소화하던 중 아이들과 다윗이라는 애니메이션을 보게 되었다"고 밝혔다.

유은성은 "거의 마지막 씬 즈음에 백성들이 용기를 내서 한 명씩 한 명씩 일어나 할 수 있다고 외치며 찬양하는 씬에서 저는 주책 맞게 펑펑 울게 되었다"며 "쉰 소리밖에 나오지 않고 성대가 잘 붙지 않아 고음이 듣기 좋은 소리가 아님에도...캠프 사역 시작 전부터 두려움이 어찌나 많았는지 그 마음 하나님이 다 아신다고 할 수 있다고 저에게 직접 말씀하시는 것 같아서....잘했고 잘하고 있고 잘할 거라고....토닥토닥 해주시기에...그래서 오늘도 용기 내 사역의 자리로 나아간다"고 밝혔다.

함께 공개된 사진 속에는 김정화 유은성 가족의 단란한 모습이 담겼다. 한 달 넘게 후두염으로 고생하는 유은성은 가족들과 함께 시간을 보내며 힘을 얻는 모습. 이에 배우 신현준도 "축복합니다"라며 유은성에 응원을 보냈다.

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한편, CCM 가수 유은성은 지난 2013년 배우 김정화와 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.

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유은성은 지난 2023년 뇌암 판정을 받았다. 하지만 수술을 하지 않고 추적 관찰만 하면 된다며 유은성은 "신기하게 암세포들이 자라지 않고 계속 가만히 있어서 수술을 안 해도 된다 하신다. 스트레스 받지 않게 지내며 계속 추적하면 될 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com