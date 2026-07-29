[공식] 황정민, 사생활 논란에 입열었다 "지속적 스토킹 당해, 악의적 편집된 주장"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황정민 측이 온라인상에서 확산 중인 사생활 관련 폭로에 대해 "스토킹 범죄 피의자의 일방적인 주장"이라며 강하게 반박했다.

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황정민 소속사 샘컴퍼니는 29일 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라고 밝혔다.

이어 "황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했다. 법원은 피의자에 대해 세 차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다"고 설명했다.

또 "샘컴퍼니는 악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정"이라며 "이와 같은 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 덧붙였다.

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앞서 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 황정민의 사생활을 둘러싼 게시물이 잇따라 확산됐다. 게시물 작성자는 자신이 황정민과 약 2년간 연인 관계였으나 최근 관계가 틀어졌고, 이후 황정민으로부터 형사 고소를 당했다고 주장하며 메신저 대화와 통화 녹취록이라고 주장한 자료 등을 공개했다.