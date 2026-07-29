방탄소년단, 이번엔 '노멀'로 美 빌보드 역주행…'핫100' 33위 재진입 의미[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 다시 한번 미국 빌보드를 뒤흔들었다.

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미국 음악 전문 매체 빌보드는 28일 8월 1일자 최신 차트를 발표했다. 이에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑' 수록곡 '노멀'이 메인 싱글 차트인 '핫100'에 33위로 재진입했다.

'아리랑'은 전주 대비 62% 증가한 4만여 유닛이 판매되며 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 9위로 뛰어올랐다. 이로써 방탄소년단은 '빌보드 200' 톱10에 통산 13주 차트인 기록을 세웠다. 이는 한국 가수 음반 중 최장기 차트인 기록이다.

글로벌 차트 흥행도 이어졌다. '노멀'은 '글로벌 200' 4위, '글로벌(미국 제외)' 2위에 올랐다. 타이틀곡 '스윔'은 '글로벌 200' 10위, '글로벌(미국 제외)' 5위에 안착했다. 또 '바디 투 바디' '2.0' '훌리건' 'FYA' 까지 6개 트랙이 18주간 '글로벌(미국 제외)' 차트인에 성공했고, 신곡 '컴오버'(133위)와 '다이너마이트'(140위)까지 등장했다.

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'노멀'은 '디지털 송 세일즈' 차트에서도 1위에 올랐고, '아리랑'은 '바이닐 앨범' 2위, '톱 앨범 세일즈' 3위, '톱 스트리밍 앨범' 28위 등 세부 차트에서도 맹위를 떨쳤다.

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타이틀곡도 아닌 수록곡 '노멀'이 빌보드에서 역주행에 성공했다는 것은 자세히 들여다볼 필요가 있다.

'노멀'은 4월 4일자 '핫100'에 41위로 입성한 뒤 3주간 차트인에 성공했다가 아웃됐던 곡이다. 그런데 17일 뮤직비디오와 한국어 음원이 공개되면서 순위가 반등했다는 것은 후속 프로모션의 적시성을 단적으로 보여주는 예다. 또 팬덤에만 의존한 유료 다운로드 성과를 넘어 글로벌 대중성을 확보했다는 방증이기도 하다.

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19일(현지시각) 있었던 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 결승정 하프타임쇼의 효과도 생각해볼 필요가 있다. 방탄소년단은 이번 공연에서 신곡을 전면에 내세우지 않았다. 전세계적으로 히트한 '다이너마이트'를 다시 한번 선보임으로써 방탄소년단이란 브랜드를 전세계 대중에게 재각인시켰다. 이는 '아리랑'과 수록곡에 대한 관심으로 이어졌다. 월드컵 효과가 맞물리며 '아리랑'은 '빌보드 200'에서 전주 대비 62% 증가한 4만 유닛 판매 기록을 세웠고 순위가 17계단이나 반등하는 선순환 유입 고리를 만들었다.

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방탄소년단의 상승세는 앞으로도 계속될 전망이다. 이들의 투어 동선을 따라 각국 음반 차트도 함께 들썩이고 있기 때문이다. 실제 17~18일 프랑스 파리에 있는 스타드 드 프랑스에서 월드투어 '아리랑'이 열린 이후 '아리랑' 앨범은 프랑스 음악 협회 '톱 앨범' 차트에서 전주 대비 13계단 상승한 3위에 올랐다.

방탄소년단은 8월 1~2일 미국 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 북미 투어를 이어간다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com