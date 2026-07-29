[인터뷰②]'김부장' 손나은 "액션은 처음인데…현장서 잘 한다고 소문"

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 손나은이 '김부장'을 통해 처음 도전한 액션 연기에 대한 욕심을 드러냈다.

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손나은은 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이번 작품을 통해 액션 연기에 처음 도전했고, 배우로서 스펙트럼을 넓혔다는 데 의미가 있는 것 같다"라며 "현장에서도 '손나은 액션 잘 한다'고 소문이 났다"고 말했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 되찾기 위해 위험한 과거와 맞서는 복수 액션 드라마다.

손나은은 상생저축은행의 평범한 대리로 위장한 특수임무국 요원 정상아 역을 맡았다. 극 후반 정체를 드러낸 뒤 단검과 총기를 자유자재로 다루며 그동안 보여주지 않았던 강렬한 액션을 선보였다.

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특히 평범한 은행원에서 특임국 요원으로 반전 정체를 드러내는 장면에서 선보인 단검 액션이 눈길을 끌었다. 손나은은 이름 그대로 손을 활용한 섬세한 '손연기'로 액션의 디테일을 살린 것.

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위급한 상황에서도 상대의 허를 찌르는 재빠른 손놀림과 무기를 다루는 정교한 동작은 물론, 흔들림 없는 눈빛으로 고난도 사격 액션까지 소화했다.

손나은은 "촬영하기 전 액션 합을 맞춰야 하는 부분이 있어서 연습을 많이 하려고 했다"며 "연습을 하다 보니 점점 욕심이 생겼다"고 말했다.

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이어 "이번 작품에서 미처 보여드리지 못한 부분도 있다. 다음에 액션을 하게 된다면 더 열심히 준비해서 잘 보여드리고 싶다"고 했다.

손나은. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

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액션 연기에 점수를 매겨달라는 질문에는 결과보다 도전 자체에 의미를 뒀다. 손나은은 "점수를 매기기보다는 액션을 처음 해봤고, 제 연기 스펙트럼을 넓혔다는 것에 의미가 있는 것 같다"고 말했다.

그러면서도 준비한 만큼 모두 보여주지 못했다는 아쉬움은 남았다. 손나은은 "액션을 정말 해보고 싶었는데, 연습을 해도 부족한 부분이 있었다. 그런 점은 아쉬웠다"며 "다음에 기회가 생긴다면 충분히 훈련해서 할 수 있는 액션은 전부 해보고 싶다"고 의욕을 드러냈다.

현장에서는 손나은의 액션 실력이 입소문을 타기도 했다. 손나은은 "감독님께서 '상아는 무조건 액션배우가 될 것'이라고 말씀하셨다"며 "현장에서도 상아가 액션을 잘한다고 소문이 났다"고 웃었다.

이어 "현장에서 만나는 분들마다 '액션을 그렇게 잘한다면서?'라고 물으셨다. 그 말을 들으니 정말 잘해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

손나은. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

이번 작품이 손나은의 새로운 얼굴을 발견하는 계기가 될 것이라는 감독의 기대도 전했다. 손나은은 "감독님께서도 이전과는 다른 손나은의 얼굴을 보여줄 수 있을 것이라고 하셨다"며 "저 역시 이번 작품을 통해 새로운 모습을 보여드릴 수 있어 좋았다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com