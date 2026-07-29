방탄소년단 멤버 전원, '그래미' 보이콧 선언 "음악이 지역·언어로 구분되지 않길"

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 방탄소년단(BTS)이 내년 2월 열리는 제69회 '그래미 어워즈'에 음악을 출품하지 않기로 결정했다.

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방탄소년단 멤버 7인(RM, 진, 제이홉, 뷔, 지민, 슈가, 정국)은 각자의 공식 계정을 통해 "저희는 올해 그래미에 출품하지 않기로 했다"고 밝혔다.

이어 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다"며 "늘 함께해 주는 '아미'(팬덤명)와 모든 분께 감사드린다"고 전했다.

짧은 문장이었지만 BTS가 음악을 바라보는 방향성과 철학이 고스란히 담겼다. 특정 국가나 언어, 장르의 경계를 넘어 음악 자체의 가치로 평가받고 싶다는 메시지로, 데뷔 이후 꾸준히 강조해온 '음악으로 하나 되는 소통'이라는 행보와도 맞닿아 있다.

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BTS는 지난 3월 발표한 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 통해 다시 한번 글로벌 음악 시장을 뒤흔들었다. 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 싱글 차트와 앨범 차트에서 모두 정상에 오르며 전 세계적인 반향을 일으켰다.

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긴 공백기를 지나 완전체 활동을 재개한 이후에도 변함없는 영향력을 입증한 BTS는 K팝의 새로운 역사를 써 내려갔다는 평가를 받았다. 전 세계 팬들의 뜨거운 관심 속에서 음악적 성취와 대중성을 동시에 증명하며 여전히 글로벌 무대에서 막강한 존재감을 보여주고 있다.

그럼에도 BTS가 세계 대중음악계 최고 권위를 자랑하는 '그래미 어워즈' 출품을 선택하지 않은 배경에는 최근 그래미 측이 한국·중국·일본 등 아시아권 음악을 구분해 '아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문을 신설한다고 발표한 것에 대한 비판 차원으로 해석된다.

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해당 부문은 K팝을 비롯해 J팝(일본 팝음악), C팝(중국 팝음악) 등 하나 이상의 아시아 국가 언어를 의미 있게 사용하고, 아시아 출신이거나 현지에서 인정받는 아티스트들의 뛰어난 팝 음악 성과를 기리기 위해 마련된 것으로 알려졌다.

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그래미 측은 아시안 팝 음악이 글로벌 음악 산업에서 점점 더 큰 영향력을 발휘하고 있다는 점을 새로운 부문 신설의 배경으로 설명했다.

하지만 음악계 일각에서는 이 같은 분류 방식에 대한 우려도 이어졌다. 한국, 중국, 일본의 대중음악은 각각 다른 역사와 문화적 배경, 음악적 색깔을 지니고 있음에도 '아시아'라는 넓은 지역적 범주 안에 묶는 것이 적절한지에 대한 지적이 나온 것이다.

특히 세계 음악 시장에서 K팝의 영향력이 꾸준히 확대되고 있는 상황에서 별도의 지역 부문을 만드는 것이 오히려 K팝을 주요 부문과 분리하는 결과로 이어질 수 있다는 해석도 제기됐다.

BTS가 이번 발표에서 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다"라고 강조한 부분 역시 이러한 논란과 맞닿아 있는 것으로 보인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com