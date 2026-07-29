[인터뷰③]'김부장' 손나은 "원래 상 복 없는 편…베커상? 윤경호·최대훈 선배들 탈 듯"

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 손나은이 '김부장' 배우들과의 훈훈한 팀워크를 자랑했다.

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손나은은 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "원래 상 복이 없는 편"이라며 "연말 '연기대상' 베스트 커플상은 윤경호 선배님과 최대훈 선배님이 받으실 것 같다"

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 구하기 위해 자신의 위험한 과거와 맞서는 복수 액션 드라마다. 빠른 전개와 통쾌한 액션은 물론, 배우들의 탄탄한 연기 호흡으로 사랑받았다.

손나은은 상생저축은행의 대리이자 특수임무국 요원인 정상아 역을 맡아 소지섭, 윤경호, 최대훈 등과 호흡을 맞췄다.

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손나은은 "현장 분위기가 정말 좋았고 팀워크도 좋았다"며 "무엇보다 선배님들이 연기를 편하고 즐겁게 할 수 있는 환경을 만들어주셨다. 그런 부분이 연기하는 데도 많은 도움이 됐다"고 밝혔다.

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특히 주연 배우 소지섭은 작품을 마친 뒤 배우와 스태프들에게 금을 선물해 화제를 모았다. 손나은은 "매니저분을 통해 선물을 받았다. 처음에는 '이게 뭐지?'라는 생각이 들었다"며 "확인하고 나니 너무 감사했다"고 말했다.

이어 "이미 촬영이 끝난 상황이었지만 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶어서 연락을 드렸다"며 "배우뿐 아니라 스태프분들까지 모두 챙겨주시는 마음이 느껴져서 감사했다"고 전했다.

손나은. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

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소지섭과의 첫 촬영은 극 중 정상아와 김부장이 은행에서 처음 만나는 장면이었다. 손나은은 "첫 촬영이기 때문에 서로 어색할 수밖에 없었는데, 마침 극 중에서도 처음 만나는 장면이었다"며 "실제 현장의 어색함이 장면에 자연스럽게 어우러진 것 같다"고 말했다.

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이어 "소지섭 선배님께서 어떤 장면에서 어떻게 해야 멋있게 나오는지도 알려주셨다"며 고마움을 드러냈다.

선배들과의 애드리브 호흡도 즐거운 기억으로 남았다. 손나은은 "선배님들과 함께 연기하는데 정말 재미있었다"며 "나중에 들어보니 제가 호기심 가득한 눈으로 애드리브를 하고 싶어 하는 것처럼 보였다고 하시더라"고 웃었다.

이어 "선배님들이 제가 같이 애드리브에 합류해서 좋았다고 말씀해주셨다. 저 역시 선배님들과 자연스럽게 호흡을 맞출 수 있어 좋았다"고 했다.

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

윤경호가 시청률 공약으로 내건 '묵언수행'에도 손나은이 함께할 뻔했다. 앞서 윤경호는 제작발표회에서 시청률 공약으로 13시간 묵언수행을 약속했고, 드라마는 방송 초반부터 공약 기준을 넘어섰다.

손나은은 "사실 이렇게 빨리 시청률 공약을 달성할 줄 몰랐다. 정말 감사했다"고 말했다.

이어 "제작발표회에서 윤경호 선배님이 '같이 할 거지?'라고 물으셨는데, 그 자리에서 안 한다고 할 수는 없지 않으냐"고 웃었다.

손나은은 "저는 원래 말이 많은 성격이 아니라 13시간 묵언수행도 할 수 있을 것 같았다"며 "오히려 '윤경호 선배님은 어떻게 하시지?'라는 생각이 들었다"고 했다.

윤경호는 실제 라디오 방송에 출연해 묵언수행 공약을 이행했다. 손나은은 "컬투쇼에서 공약을 하시는 모습을 봤는데 재미있었다"며 "그런데 그날 저보다 말을 더 많이 하신 것 같더라"고 너스레를 떨었다.

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

종방연 현장에도 예상보다 많은 배우와 스태프가 모였다. 손나은은 "처음에는 소규모로 모여 식사하는 자리인 줄 알았는데 생각보다 굉장히 많은 분들이 오셨다"며 "좋은 결과를 함께 축하하기 위해 모인 자리라 기분이 좋았다"고 말했다.

이어 "다 같이 방송을 보는 느낌도 색달랐다. 장면마다 호응도 해주셔서 재미있게 봤다"며 "다들 기분이 좋으셨는지 집에 잘 안 가시더라"고 웃었다.

높은 시청률을 기록한 만큼 연말 시상식에 대한 기대도 커지고 있다. 그러나 손나은은 개인상보다 작품상과 동료 배우들의 수상을 바랐다.

손나은은 "제가 상복이 없는 편이다. 초등학생 때 상장을 많이 받아서 그때 운을 다 썼나 싶기도 하다"며 "상 욕심도 별로 없다. 상을 받아야 한다는 생각으로 작품에 임하지 않는다"고 말했다.

이어 "이번 작품이 많은 사랑을 받은 만큼 작품상을 받으면 좋겠다. 작품상은 저희 모두가 함께 받는 상이기 때문"이라고 밝혔다.

특히 "소지섭 선배님이 대상을 받으실 것 같다"며 "베스트 팀워크상도 좋을 것 같다"고 했다.

베스트 커플상을 받을 것 같은 배우로는 윤경호와 최대훈을 꼽았다.

손나은은 "베스트 커플상은 최대훈 선배님과 윤경호 선배님이 받으실 것 같다"고 웃으며 두 사람의 남다른 호흡을 인정했다.

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

시즌2 출연에도 긍정적인 뜻을 내비쳤다. 손나은은 "시즌2는 아직 정해진 것이 없지만 모두 기대하고 있고, 저도 기대하고 있다"며 "시즌2를 하게 되면 좋을 것 같다. 불러주신다면 감사한 마음으로 함께하고 싶다"고 말했다.

배우들과 함께 떠나는 포상휴가도 기다리고 있었다. 손나은은 "저도 포상휴가에 함께 가기로 했다"며 "촬영 당시에는 바쁘다 보니 배우들과 이야기를 많이 나누고 싶어도 시간이 부족했다. 포상휴가에서는 많은 이야기를 나눌 수 있을 것 같아 기분 좋게 다녀올 것 같다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com