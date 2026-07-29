[인터뷰④]'김부장' 손나은 "드라마 안 보시던 아빠도 애청자…제목부터 좋다고"

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 손나은이 '김부장'의 열혈 시청자가 된 아버지의 반응을 전했다.

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손나은은 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "평소 드라마를 잘 챙겨보지 않는 아버지가 '김부장'은 재방송까지 챙겨보셨다"고 말했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 위험한 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다.

작품은 김부장과 딸 김민지(서수민)의 관계를 중심으로, 자식을 지키려는 아버지의 절박한 부성애를 그렸다. 손나은은 김부장을 돕는 특수임무국 요원 정상아 역을 맡아 극의 중심에서 활약했다.

손나은. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

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손나은은 이번 작품을 통해 기존 이미지와 다른 모습을 보여줬다는 반응에 만족감을 드러냈다. 손나은은 "지금까지 해온 역할과 달라서 놀랐다는 분들도 있었고, 오히려 이런 모습이 더 잘 어울린다는 분들도 있었다"며 "새로운 도전을 좋게 봐주신 것 같아 감사했다"고 밝혔다.

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대중이 바라보는 손나은의 이미지와 정상아는 거리가 있지만, 실제 성격은 의외로 닮은 부분이 많았다고. 손나은은 "대중이 보시는 제 이미지가 있는데, 그 이미지와 정상아는 거리가 멀다"며 "팬분들께서는 정상아를 보며 '손나은의 다른 모습이네'라고 생각하셨을 수 있다"고 말했다.

이어 "그런데 제가 보기에는 정상아가 저와 비슷한 부분이 있었다. 겉으로 드러내기보다는 속으로 감정을 많이 느끼는 점도 닮았다"고 했다.

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그러면서 "저도 사실 말을 툭툭 던지는 편이다. 정상아의 대사를 보면서 '나와 비슷하네?'라고 생각하기도 했다"고 설명했다.

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해외 팬들의 반응도 전했다. 손나은은 "해외 팬분들이 '김부장'을 재미있게 봤다고 댓글을 남겨주셨다"며 "해외에서도 많이 봐주시는구나 싶었다"고 말했다.

이어 "미국에 사는 친구들까지 연락해왔다. 해외에서도 작품을 봐주시고 반응해주셔서 신기하고 감사했다"고 덧붙였다.

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

무엇보다 '부녀 관계' 메시지를 관통하는 '김부장'은 실제 손나은 아버지의 마음까지 사로잡았다.

손나은은 "아버지는 경상도 분이라 원래 말씀도 많지 않으시다. 평소 드라마도 잘 챙겨보지 않고, 아무 생각 없이 편하게 볼 수 있는 콘텐츠를 좋아하신다"고 말했다.

이어 "그래서 예전에는 제가 출연한 작품을 잘 챙겨보지 않으셔서 서운한 마음도 있었다"며 "그런데 이번 '김부장'은 정말 열심히 챙겨보셨다"고 웃었다.

손나은은 "평소 드라마를 기다리는 성격이 아닌데도 '빨리 김부장 보고 싶다'고 하시더라. 저도 '아빠가 왜 그러지?' 싶었다"고 말했다.

작품 제목을 처음 들었을 때부터 아버지의 반응은 남달랐다고. 손나은은 "제가 대본을 받고 제목이 '김부장'이라고 말씀드렸을 때부터 아버지가 '느낌이 좋은데?'라고 하셨다"며 "결국 본방송뿐 아니라 재방송까지 챙겨보셨다"고 밝혔다.

이어 "아버지가 보시기에도 확실히 재미있는 드라마였던 것 같다. 액션도 있고 부녀 관계 이야기도 나오니 좋아하신 것 같다"고 했다.

아버지와 함께 방송을 시청한 적도 있었다. 손나은은 "아버지와 같이 본 적도 있는데, 제가 나오는 장면을 보면서 '와, 잘 나왔네'라고 하셨다"며 "연기를 보고 멋있다고도 해주셨다"고 전했다.

평소 표현이 많지 않았던 아버지의 응원이었기에 더욱 특별하게 다가왔다. 손나은은 "'김부장'을 통해 아버지가 제 작품을 이렇게 재미있게 봐주신 것이 기분 좋았다"며 "작품의 중요한 메시지인 부녀 관계를 아버지와 함께 느낄 수 있어서 더 의미가 있었다"고 말했다.