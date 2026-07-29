[인터뷰⑤]손나은 "에이핑크 활동, 지금 날 있게 해준 소중한 기억"

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 손나은이 '아이돌 출신 배우'라는 수식어에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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손나은은 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "가수로 활동했던 시간은 지금의 저를 있게 해준 소중한 기억"이라며 "배우로서 신뢰를 쌓아가는 것이 제 숙제인 것 같다"고 말했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 구하기 위해 자신의 위험한 과거와 맞서는 복수 액션 드라마다.

손나은은 상생저축은행의 MZ 세대 대리이자 특수임무국 요원 정상아 역을 맡아 기존의 우아하고 차분한 이미지를 벗고 거침없는 액션과 냉철한 카리스마를 선보였다.

손나은. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

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손나은은 이번 작품의 가장 큰 성과로 새로운 장르와 캐릭터에 도전했다는 점을 꼽았다. 손나은은 "새로운 것에 도전했다는 데 만족하고, 배우로서 연기 스펙트럼이 넓어졌다는 점에서도 만족한다"고 밝혔다.

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이어 "저는 새로운 것에 도전하는 것을 좋아한다. 도전 정신이 남다른 것 같기도 하다"며 "이런 역할도 해보고 싶고, 저런 장르도 해보고 싶다는 생각을 늘 해왔다"고 말했다.

정상아는 손나은이 기다려온 캐릭터이기도 했다. 손나은은 "마침 이번 캐릭터가 제가 원하던 모습이었다. 그래서 안 할 이유가 없었다"고 말했다.

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그러면서 "로맨틱 코미디도 아직 해보지 않았고, 멜로도 제대로 해보지 않았다"며 "앞으로 도전할 수 있는 작품과 캐릭터가 여전히 많다"고 기대했다.

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

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그룹 에이핑크로 데뷔한 손나은은 배우로 활동 영역을 옮긴 뒤에도 줄곧 '아이돌 출신 배우'라는 수식어와 함께했다. 이와 관련해 "제가 아이돌 가수 출신이라는 것은 사실이다. 그 시간은 지금의 저를 있게 해준 소중한 기억"이라고 솔직하게 고백했다.

이어 "그 사실을 부정하고 싶지 않다. 오히려 감사한 수식어라고 생각한다"고 밝혔다.

그러면서 "어떤 평가든 겸허하게 받아들이려고 한다"며 "결국 배우로서 신뢰를 차곡차곡 쌓아가는 것이 제 숙제라고 생각한다"고 말했다.

지난 5월 에이핑크 멤버 윤보미의 결혼식에 참석하지 못한 것과 관련해서도 조심스럽게 입장을 밝혔다. 손나은은 "당시는 촬영 막바지였고 다른 스케줄도 있었다"고 털어놨다.

이어 "오래 함께해온 친구들이고, 소중한 추억을 나눈 친구들이다. 좋은 일이 있을 때마다 항상 진심으로 축하하고 응원한다"며 "그런 마음은 변하지 않는다"고 전했다.

손나은. 사진제공=제이와이드컴퍼니

연기에 대한 흥미는 작품을 거듭하며 더욱 커졌다고. 손나은은 "연기를 하면서 재미있다고 느끼기 시작한 순간부터 이것저것 해보고 싶다는 생각이 들었다"며 "연기할 때마다 늘 재미를 느낀다"고 말했다.

특히 '김부장' 현장에서는 선배 배우들의 연기를 가까이에서 지켜보며 많은 것을 배웠다. 손나은은 "이번 작품에서는 그 즐거움을 더욱 크게 느꼈다"며 "선배님들은 어떤 고민을 하면서 연기하실까, 장면을 어떻게 분석하실까 궁금했다"고 했다.

이어 "현장에서 선배님들이 신을 분석하는 방식과 연기를 풀어가는 과정을 보면서 많이 배웠다"고 전했다.

물론 배우로서 고민이 깊어진 시기도 있었다. 작품을 쉬는 동안 자신을 향한 날카로운 말들이 오래 남기도 했다.

손나은은 "작품을 쉬고 있을 때 고민이 많았던 것 같다"며 "상처받는 말들이 있다. 원래도 아픈 말이기 때문에 더 가슴에 박히는 것 같다"고 털어놨다.

다만 부정적인 감정을 오래 품지는 않으려고 한다. 손나은은 "그 말을 오래 두지 않으려고 한다. 가능한 한 잊어버리려고 한다"며 "계속 마음에 담아두면 제게 좋지 않은 영향을 미친다고 생각한다"고 말했다.

이어 "받아들여야 할 부분은 받아들이고, 그렇지 않은 것은 흘려보내려고 한다"고 덧붙였다.

끝으로 손나은은 "좋은 작품을 만나게 된다면 언제나 진정성 있는 마음으로 임하겠다"며 "앞으로도 새로운 모습으로 신뢰를 드릴 수 있는 배우가 되고 싶다"고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com