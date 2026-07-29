타블로, 영국서 응급실行 "죽어가는데 진료 거부 당해, 병원비 폭탄까지"

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[스포츠조선 이우주 기자] 에픽하이 타블로가 런던에서 요로결석으로 겪은 고통스러운 일화를 고백했다.

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28일 타블로의 유튜브 채널에서는 '런던에 스파이더맨 만나러 갔다가 죽을뻔한 썰…'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

타블로는 "역대급으로 믿기 힘든 일이 일어났다. 런던에서 죽을 뻔했다"고 운을 뗐다. 타블로는 일정을 위해 떠난 런던행 비행기에서부터 요로결석 증상을 느꼈다고 밝혔다. 일정을 위해 참으려 했지만 결국 증상이 심해졌다는 타블로는 "바로 갈 수 있는 응급실 같은 곳을 하나 찾았다. 예약을 하고 이제 갈 수 있겠다 싶었다"며 택시를 타고 40분을 이동했다고 밝혔다.

타블로는 "이 응급 진료소가 제가 겪는 증상에서는 최고인 곳이라 했고 리뷰에도 예약 없이 가도 된다 했다. 근데 저는 예약도 했다"며 "제 차례가 돼서 접수대에 갔는데 의사선생님이 지금 진료를 못한다더라. 지금 아무도 진료를 못한다 했다. '그게 어떻게 가능하냐. 저 예약했다. 저 지금 죽어가고 있다. 당장 의사를 만나야 한다. 제발 한번만 물어봐달라'라고 했는데 그 증상을 보는 의사는 방금 떠났다더라"라고 밝혔다.

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결국 근처 다른 응급진료소로 가야 했다는 타블로. 타블로는 "걸어서 10분 정도였다. 하지만 저한테는 사막에서 보낸 40일 같았다. 죽음의 문턱이었다"고 떠올렸다.

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다른 응급진료소에서 한참을 기다린 끝에 겨우 의사를 만났다는 타블로는 "근데 비뇨기과 의사가 아니었다"고 밝혔다. 우여곡절 끝에 비뇨기과 의사를 만났지만 역시나 못미더웠다고. 겨우 약을 처방 받은 타블로는 "처방전은 이메일로 보내주겠다더라. 이상해서 종이로 달라 했는데 디지털로 처리한다더라"라고 밝혔다. 약국이 닫기까지 시간이 얼마 남지 않은 상황. 결국 타블로는 약국에 가는 길에 처방전을 이메일로 받기로 하고 약국으로 향했지만 처방전 대신 진료비 결제 링크를 받았다고 밝혔다. 타블로는 "근데 문제는 저는 이미 병원에서 돈을 내고 나왔다. 전화해서 '이 새로운 청구 금액은 뭐냐' 물었다. 이미 거기서 낸 돈에 더해서 청구하기엔 말도 안 되는 금액이었다. 이미 낸 금액도 엄청났다. 비뇨기과 의사가 마지막으로 한 검사 비용을 내는 거였다. 비뇨기가 의사가 저를 진료한 것과 그 검사 비용을 합친 거였다. 비뇨기과 진료비가 따로 나온 거였다"고 밝혔다. 타블로는 진료비를 결제한 후에야 처방전을 받았다고. 하지만 겨우 간 약국에서는 종이 처방전만 받는다고 밝혔다. 타블로는 "이쯤 되면 제가 갔던 병원이 진짜 병원이 맞나 싶었다"고 분통을 터뜨렸다.

wjlee@sportschosun.com