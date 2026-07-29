김종국, 유재석도 놀란 극비 결혼식..유난 논란에 속내 고백 "축의금 회수 포기" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 비공개 결혼식을 둘러싼 시선에 대해 솔직한 속내를 밝혔다.

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29일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "재석과 25년 케미! 30년 동안 사랑스러운 김종국 등장♥ 유퀴즈에서 본격 공개하는 종국 부부의 결혼 생활부터 계속해서 나오는 재석도 몰랐던 종국의 이야기까지"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 김종국의 비공개 결혼식을 언급하며 "나도 결혼식장에 가서 같이 축하했지만 정말 비밀리에 했다"며 "(보는 분들에 따라) '유난스럽다', '그 정도 아닌데 그러냐'고 하기도 했다"고 말했다.

이를 들은 김종국도 고개를 끄덕이며 인정했다. 이어 "내가 1995년부터 결혼식을 많이 다녔다. 솔직히 이야기해서 축의금 낸 것만 해도 말도 못 한다"고 털어놨다.

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유재석은 "(축의금을) 거의 회수 못 했겠다"며 웃었고, 김종국은 "전혀 못 했다. 그 모든 걸 감수한 거다"라며 울컥해 웃음을 자아냈다.

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그런가 하면 이날 김종국의 절친인 이혼 전문 변호사 박민철이 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 그는 "요즘도 김종국에게 늘 전화해서 체크한다. 우리 분야에서는 '원투 원투'라고 설과 추석, 명절이 2년 지나야 안정기에 들어선다고 한다"며 거침없는 입담을 뽐냈다.

이에 유재석은 "새신랑한테 무슨 소리냐. 가만히 계시라"고 지적해 폭소케 했다.

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한편 유재석과 김종국은 25년 전 처음으로 함께한 MBC 예능 '스타 서바이벌 동거동락'의 추억도 회상했다.

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김종국은 "그때 재석이 형이 한 명씩 성대모사나 춤을 시켰는데 내 차례가 슬슬 오면 형을 보고 눈짓했다. 그러면 형이 거짓말 안 하고 나를 넘겨줬다"고 밝혔다. 그러자 유재석은 "내가 쫄았던 것 같다"고 고백해 웃음을 안겼다.

김종국의 이야기는 오늘(29일) 저녁 8시 45분 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 만나볼 수 있다.