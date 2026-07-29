'마운자로 실패' 윤남노, 몸무게 최초 공개 "키 177cm·101kg, 지방간+고지혈증 위험"

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[스포츠조선 김소희 기자] 윤남노 셰프의 키와 체중이 공개됐다.

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27일 유튜브 채널 '스튜디오슬램'에는 "'윤남노포' 종영 위기? 남노의 건강에 무슨 일이? (윤남노 건강검진)"이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상에는 건강 상태를 확인하기 위해 병원을 찾은 윤남노 셰프의 모습이 담겼다. 바쁜 방송 활동과 요리 일정 속에서도 늘 최상의 컨디션을 유지해야 하는 그가 자신의 건강을 점검하는 과정은 시청자들의 눈길을 끌었다.

이날 윤남노는 건강검진을 위해 12시간 공복을 유지한 채 병원을 찾았다. 긴 공복 시간에 그는 예상보다 힘든 시간을 보내며 솔직한 반응을 보였다.

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윤남노는 "왜 이렇게 힘드냐. 다이어트 하는 사람들 대단하다. 골이 울린다. 배고프다"고 토로하며 쉽지 않은 공복의 고충을 털어놨다.

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이어 과거 다이어트를 했던 경험도 공개했다. 그는 "'흑백요리사' 나가기 전에 디톡스를 한 적 있다. 진짜 딱 3일 했는데 그때 성질이 진짜 너무 예민했다. 애들이 그때 말을 안 걸었다. 온갖 짜증을 다 냈다"면서 당시 상황을 떠올렸다.

그러면서 "살 빼고 나간 거다. 10kg 빼고 나간 것"이라고 밝혀, 출연을 앞두고 남다른 노력을 기울였음을 전했다.

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이후 본격적인 건강검진이 시작됐다. 윤남노는 청력검사를 비롯해 키와 몸무게 측정 등 다양한 검사를 진행했다. 검사 결과 윤남노의 키는 177.3cm, 몸무게는 101.9kg으로 확인됐다.

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자신의 체중을 확인한 윤남노는 예상보다 줄어든 수치에 "많이 빠졌네"라고 말해 눈길을 끌었다.

이어 혈압 검사와 혈액 검사 등 종합적인 검진이 이어졌다. 검사 결과를 확인한 전문의는 윤남노에게 역류성 식도염 증상이 있다고 설명했다.

전문의는 "역류성 식도염이 좀 있다. 평소에 과식을 하거나 빨리 식사를 하거나 야식을 먹거나 하면 식도염이 생길 수 있다. 역류성 식도염은 생활 습관 개선이 제일 중요하다. 생활 습관 개선해달라"라고 조언했다.

또 다른 검사에서는 체중과 관련된 건강 관리 필요성도 확인됐다. 전문의는 "심한 고혈압은 아닌데 체중이 생각보다 좀 많이 나간다. 체중 관리만 해도 혈압이 충분히 떨어질 수도 있는 부분이기 때문에 체중 관리하시라"고 당부했다.

이어 초음파 검사 결과에 대해서는 "초음파는 간, 신장, 비장, 췌장 이런 것들 보기 위해서 하는 검사다. 체중이 많이 나가고 살이 찌다 보니까 지방간이 있다. 지방간은 얼마든지 이제 회복이 가능한 거다. 식이 관리, 운동 관리 잘 하시라. 신장에 특별하게 이상하게 보이는 건 없고, 담낭도 깨끗한 편이고, 췌장도 건강한 거 같은데 체중 많이 나가는 게 제일 문제"라고 설명했다.

혈액 검사에서도 관리가 필요한 부분이 발견됐다. 전문의는 "혈액 검사한 거에 나온 게 다 나오진 않았지만 혈액 속에 콜레스테롤 수치가 245 정도 나왔다. 고지혈증이라고 할 정도로 혈액 속에 지방 수치가 높게 나왔다. 중성지방 수치도 높게 나왔고, 우리가 LDL 콜레스테롤에서 나쁜 지방이라고 하는 거 수치 다 높게 나왔다"라고 전했다.

이에 윤남노는 건강에 대한 걱정을 드러내며 "당뇨는 없냐"고 물었다. 이에 전문의는 "의심될 만한 소견은 없다"고 답하며 그를 안심시켰다.

윤남노는 "그게 제일 무서웠다"라며 현실적인 걱정을 털어놨다. 이후 "채소를 많이 먹겠다"고 건강 관리 의지를 보였지만, 전문의는 "채소도 많이 먹으면 찐다"고 현실적인 조언을 건넸다.

예상치 못한 답변에 윤남노는 "그럼 뭘 먹을 수 있냐"고 되물었고, 전문의는 "양을 줄여라"라고 핵심을 짚었다.

앞서 윤남노는 다이어트를 위해 비만치료제 마운자로를 처방 받았으나 부작용으로 중단했다고 밝힌 바 있다.

윤남노는 6월 유튜브 채널 '밥은영'에서 마운자로 부작용을 토로했다. 당시 그는 성형외과 의사인 박은영 남편의 병원에 방문했다며 "마운자로 처방받으러 갔었다"고 했다.

다만 그는 "'냉부해' 촬영 중에 뛰쳐나간 적이 있다. '왜 이렇게 소화가 안 되지?' 싶어서 소화제를 먹고 음식을 계속 먹었다"고 털어놨다. 그러면서 "나는 그게 소화가 안 되는 줄 몰랐다. 그냥 먹으면 빠지는 건 줄 알았다"며 "효과는 봤다. 1kg 빠졌다"고 말했다.