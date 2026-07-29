옥주현, 생수 2병 들고 노래방 3시간 반…'옥장판' 재점화 속 불태웠다

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[스포츠조선 조민정 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 가수 권순일과 즉석에서 성사된 노래방 나들이를 즐겼다.

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옥주현은 29일 자신의 SNS 스토리를 통해 권순일과 함께한 영상을 공개했다. 그는 영상에 "무튼~ 아이고 재미지다"라는 짧은 글을 덧붙이며 유쾌한 분위기를 전했다.

두 사람의 만남은 어반자카파 멤버 권순일의 제안으로 시작됐다. 권순일이 "누나 노래해요"라고 말하자 옥주현은 "오 너무 좋지"라며 곧바로 호응한 것으로 전해졌다. 갑작스럽게 마련된 자리였지만 노래방 체류 시간은 무려 3시간 30분에 달했다. 옥주현은 별다른 음식 없이 생수 두 병을 곁에 둔 채 오랜 시간 노래를 즐긴 사실도 공개했다. 무대 밖에서도 노래에 몰입한 두 사람의 모습이 눈길을 끌었다.

옥주현은 최근 팬 소통 플랫폼을 통해 자신의 생각을 비교적 솔직하게 전해왔다. 후보정에 의존하는 가수들을 향해 비판적인 의견을 밝혔고 4년 전 불거진 이른바 '옥장판' 논란을 다시 언급하기도 했다.

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차기작을 둘러싼 속내도 내비쳤다. 옥주현은 "계약한 차기작 가을에 있지. 근데 그것도 하기 싫어. 나 요즘 사춘기인가"라고 적으며 복잡한 심경을 드러냈다.

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다만 현재 공개된 가을 뮤지컬 공연 일정만으로는 옥주현이 언급한 작품을 특정하기 어려운 상황이다. 데뷔 이후 다수의 작품에서 주연을 맡아온 만큼 향후 공개될 차기 행보에도 관심이 이어지고 있다.

옥주현은 지난 3월 뮤지컬 '안나 카레니나' 공연을 마쳤다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com