신민아, '눈동자'→'재혼 황후'까지…장르 넘나드는 연기 변신

영화 '눈동자' 언론시사회가 15일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 신민아가 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신민아가 '눈동자'에 이어 '재혼 황후'까지 올 한 해 강렬한 연기 행보를 잇는다.

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영화 '눈동자'(감독 염지호)로 올 상반기 의미 있는 성과를 거둔 신민아가 하반기에도 두드러지는 활약을 펼칠 것을 예고하고 있다. 먼저 개봉 전부터 화제를 모은 '눈동자'에서 신민아는 쌍둥이 자매 서진과 서인 두 인물을 세밀한 연기로 그려내며 극강의 긴장감으로 관객들의 호평을 이끌었다. 언론과 평단 역시 보이지 않는 두려움을 폭발시키며 관객의 숨통을 조이는 신민아의 입체적인 열연에 극찬을 쏟아낸 바 있다.

이러한 신민아의 저력에 힘입어 '눈동자'는 입소문을 타고 152만 관객을 모으며, 원톱 주연으로서 신민아가 지닌 존재감을 다시금 느끼게 했다. 더불어 제59회 시체스 국제영화제 경쟁부문 공식 초청 및 북미를 포함한 해외 개봉까지 진행되며 신민아가 빚어낸 묵직한 공포가 언어와 국경을 넘어 전 세계 관객들을 매료했음을 증명하기도 했다.

그런 가운데 신민아는 하반기 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)를 통해 전혀 다른 결의 역할을 탁월하게 소화한다. 동대제국의 황후 나비에로 분해 거대한 시련 앞에서도 결코 무너지지 않고 주체적으로 운명을 개척해 나가는 황후의 강인한 의지를 선보일 예정이다.

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신민아는 로맨스 판타지 세계관에 어우러지는 화려한 비주얼과 독보적인 아우라, 당당한 기품으로 존재감을 드러낸다. 여기에 카리스마는 물론 섬세한 감정 연기까지 더해 우아하면서도 강인한 캐릭터를 완성하며 시청자들에게 깊은 몰입감을 선사할 전망이다.

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한편, 신민아가 출연하는 영화 '눈동자'는 현재 극장에서 절찬 상영 중이며, 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 올가을 시청자들과 만난다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com