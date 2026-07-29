‘사생활 논란’ 황정민, 흔들림 없다...무대인사-예능 예정대로 '정면돌파'[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 황정민 측이 온라인을 통해 제기된 사생활 의혹에 대해 "스토킹 범죄 피의자가 올린 악성 게시물"이라고 반박하며 추가 법적 대응 방침을 밝혔다. 이런 가운데 황정민은 예정된 공식 일정을 그대로 소화하며 출연이 예정된 방송과 관련해선 아직 변동 여부가 정해지지 않았다.

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29일 황정민의 소속사 샘컴퍼니는 공식 입장을 내고 "황정민 관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라며 "황정민은 해당 작성자를 형사 고소했다"고 밝혔다. 이어 "법원은 피의자에게 세 차례 접근금지 등 잠정조치를 내렸고 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"며 "악의적으로 편집된 게시물에 대해서도 추가 법적 조치를 취할 예정"이라고 강조했다.

앞서 이날 온라인에는 황정민과 부적절한 관계였다고 주장하는 작성자가 사진과 대화 내용, 녹취록 등을 공개하며 사생활 의혹을 제기했다. 다만 해당 작성자가 제기한 내용은 객관적으로 확인되지 않았고 소속사는 스토킹 사건의 피의자가 작성한 게시물이라는 입장을 내놨다.

논란 속에서도 황정민은 예정된 공식 일정은 변동 없이 소화한다. 황정민은 이날 영화 '호프' 무대인사에 예정대로 참석해 관객들과 만난다. 갑작스럽게 불거진 논란에도 기존 일정을 변경하지 않고 약속된 행사를 이어가기로 했다.

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출연 예정인 예능에도 아직까지 변동 여부는 결정되지 않았다. 황정민은 오는 8월 11일 첫 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,' 시즌5 첫 게스트로 정호연과 함께 출연할 예정이다. 이와 관련해 SBS 측은 "방송 변동 여부는 정해진 바 없다"며 "향후 사실관계 확인에 따라 대응할 예정"이라고 밝혔다.

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한편 소속사는 이번 사안과 관련해 추가적인 법적 대응을 이어가겠다는 방침이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com