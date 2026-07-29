'갑상선암' 6기 영숙, 삼성전자 퇴사설에 "무급 육아휴직 중, 사업 문제 안 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 6기 영숙이 삼성전자 퇴사설에 입을 열었다.

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영숙은 28일 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 여러 질문이 오간 가운데 한 팬은 "회사 복직은 안 하시고 옷 사업으로 전향하셨냐"고 퇴사에 대해 물었다. 다른 팬들도 "퇴사하신 거냐. 아니면 삼성은 사업자 소득 상관 없냐"고 물었던 바. 삼성전자 UX디자이너인 영숙은 현재 의류 사업에 집중하고 있다. 이에 퇴사 여부에 대한 관심이 쏠린 것.

결국 영숙은 "육휴 기간을 박아버려야 하나"라며 "저는 내년 5월에 복직 예정"이라고 아직 육아 휴직 중이라 밝혔다.

영숙은 '무급 육아휴직 기간에 저만의 도전을 하고 있는 중이다. 문제가 안 된다고 알고 있다"며 "일단 올해 달릴 예정이다. 저한테 힘을 달라"고 밝혔다.

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한편, SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 6기 영숙은 6기 영철과 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 최근 갑상선암 투병을 고백해 많은 응원을 받고 있다.

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wjlee@sportschosun.com