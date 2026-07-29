유승준, 훈남+몸짱 두 아들 '연예인급 비주얼'..쌍둥이 딸도 공개

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 유승준(미국 이름 스티브 승준 유)이 가족들과 함께한 하와이 여행을 공개했다.

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29일 유승준의 유튜브 채널에는 '유승준 두 아들, 이렇게 잘생겼어? 훈남+몸짱 폭풍 성장…쌍둥이들이 태어난 하와이로 가족여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 유승준이 아내, 두 아들, 쌍둥이 딸과 함께 하와이로 여행을 떠난 모습이 담겼다. 여행을 앞둔 쌍둥이 딸들은 설레는 마음을 감추지 못했고, 가족들은 들뜬 분위기 속에서 여행을 시작했다.

7년 전 쌍둥이 딸을 품에 안은 유승준은 "하와이에서 우리 딸들이 태어났다. 축복의 땅"이라고 말해 의미를 더했다.

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이후 유승준은 가족과 함께 요트를 타고 하와이의 아름다운 풍경을 만끽하며 여유로운 시간을 보냈다. 탄탄한 근육질 몸매를 드러낸 그는 변함없는 자기 관리로 눈길을 끌었다.

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또한 두 아들 역시 아버지를 닮은 탄탄한 체격과 훈훈한 외모로 시선을 사로잡았다.

유승준은 "가끔 가족들과 여행 오는 게 되게 좋은 것 같다"며 행복한 시간을 즐겼다.

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한편 유승준은 1997년 가수로 데뷔해 큰 인기를 얻었지만, 공익근무요원 소집 통지를 받은 상태에서 2002년 1월 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 한국 국적을 포기하고 미국 시민권을 취득해 병역 의무를 기피했다는 논란에 휩싸였다. 이에 정부는 그해 2월 출입국관리법에 따라 그의 입국을 금지했다.

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이후 유승준은 한국 입국을 위해 2015년 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 비자 발급을 신청했지만 거부당했다. 그는 비자 발급 거부 처분을 취소해 달라는 소송을 제기했고, 대법원에서 두 차례 승소 판결을 받았다.

하지만 LA 총영사관이 비자 발급을 다시 거부하자, 유승준은 2024년 9월 법무부와 LA 총영사관을 상대로 세 번째 소송을 제기했다. 지난해 1심 재판부는 유승준의 손을 들어줬으나, LA 총영사관이 이에 불복해 항소하면서 현재 항소심이 진행 중이다.

유승준은 2004년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.