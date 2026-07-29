'언더커버 셰프' 선배 셰프들, 한국 온다…스핀오프 확정 "국경 넘은 특별한 인연" [공식]

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[스포츠조선 이우주 기자] 방영 내내 뜨거운 화제를 모았던 tvN '언더커버 셰프'가 스핀오프로 돌아온다. 이번에는 샘 킴, 정지선, 권성준이 활약했던 이탈리아 파르마, 중국 청두, 이탈리아 나폴리의 현지 주방 선배들이 한국을 찾는다.

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tvN '언더커버 셰프'(연출 홍진주)는 대한민국을 대표하는 스타 셰프들이 본인 요리의 기반이 된 나라의 식당에 '주방 막내'로 위장 취업해, 계급장을 내려놓고 히든 미션에 도전하는 과정을 담은 예능 프로그램이다. 샘 킴은 이탈리아 파르마, 정지선은 중국 청두, 권성준은 이탈리아 나폴리 현지 식당에 각각 잠입, 낯선 환경과 언어의 장벽을 넘어 주방 동료들의 신임을 얻어가는 과정을 그렸다.

'언더커버 셰프'는 첫 방송부터 매회 동시간대 시청률 1위를 지켰고, 지난 23일 방영된 10회 최고 시청률이 8.6%까지 치솟으며 자체 최고 기록으로 잠입 여정을 마무리했다. 또한 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 7월 4주차(7월 20일~7월 26일) 비드라마 화제성 순위 2위에 올랐고, 샘 킴은 비드라마 출연자 화제성 순위 5위를 차지하며 프로그램을 향한 식지 않는 관심을 입증했다.

'언더커버 셰프'가 이처럼 화제의 중심에 설 수 있었던 이유는 화려한 경력과 명성을 지닌 톱 셰프들이 가장 낮은 자리에서 다시 시작하는 과정을 통해 기존 요리 예능과 차별화된 재미를 선사했기 때문. 현지 주방의 치열한 생존기와 문화적 차이에서 비롯된 유쾌한 웃음은 물론이고, 익숙한 요리의 뿌리를 되짚으며 새로운 것을 배우고 성장하는 셰프 3인방의 여정은 의미 있는 공감을 끌어냈다. 또한, 단순한 미션 수행을 넘어 서로 다른 언어와 문화를 지닌 사람들이 요리에 대한 진심을 매개로 가까워지는 과정은 특별한 관계와 성장의 의미를 전하며 감동까지 퍼뜨렸다.

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시청자들의 기대에 힘입어 기획된 '언더커버 셰프' 스핀오프에서는 파르마, 청두, 나폴리에서 쌓은 특별한 인연들이 한국을 찾는다. 낯선 해외 주방에서 시작된 관계가 국경을 넘어 한국으로 이어지는 것. 각자의 주방에서 희로애락을 함께했던 이들이 한국에서 어떤 추억을 만들어갈지, 톱 셰프들의 새로운 도전을 넘어 사람과 사람 사이의 진정성 있는 교감으로 사랑받았던 '언더커버 셰프'가 이번에는 또 어떤 웃음과 감동을 선사할지 기대를 모은다.

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홍진주 PD는 "시청자분들께서 '언더커버 셰프'에 보내준 큰 사랑 덕분에 이렇게 스핀오프로 다시 찾아뵐 수 있게 됐다"며 "국경을 넘어 이어진 특별한 인연을 통해 다시 한번 웃음과 감동을 전해드리고 싶다. 이번 스핀오프가 보내주신 큰 사랑에 보답하는 작은 선물이 되었으면 좋겠다"고 전했다.

tvN '언더커버 셰프' 스핀오프는 올해 방송될 예정이며 세부 내용과 편성 일정은 추후 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com