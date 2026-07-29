또 '무섭노' 내걸었다 아차차...리센느+'돈선태' 썸네일 긴급 수정

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[스포츠조선 조민정 기자] 아이돌 그룹 리센느가 출연하는 KBS 유튜브 오리지널 콘텐츠 '돈선태'의 선공개 영상 썸네일이 뒤늦게 변경된 사실이 확인됐다. 최근 '무섭노' 발언을 둘러싼 논란이 이어진 가운데 관련 표현을 연상시키는 문구를 내걸었다가 수정한 것이어서 관심을 모으고 있다.

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최근 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에는 '돈선태' EP.1 리센느 편 선공개 영상이 공개됐다. 공개 당시 썸네일에는 리센느 멤버 원이의 놀란 표정과 함께 '뭐가 무섭노?'라는 문구가 크게 담겼다. 영상 제목 아래 소개 문구 역시 "정치권에 내 얘기가 왜 나오노?!"라고 적혀 있어 최근 정치권까지 번졌던 '무섭노' 논란을 떠올리게 했다.

그러나 현재는 썸네일 문구가 '예쁘게 봐도'로 변경됐다. 리센느와 김선태가 등장하는 이미지 구성은 그대로 유지됐지만 메인 카피만 교체됐다. 다만 제목 아래 소개 문구는 기존 그대로 남아 있다. 이를 두고 온라인에서는 제작진이 논란을 정면으로 다루려 했던 것 아니냐는 해석과 여론을 의식해 방향을 수정한 것 아니냐는 추측도 이어졌다.

누리꾼들의 반응도 엇갈렸다. 일부는 "잘 바꿨다", "피드백은 빠르네", "조회수를 위해 굳이 논란을 이용할 필요는 없었다", "리센느를 더 위험하게 만들 뻔했다"며 썸네일 변경을 긍정적으로 평가했다. 반면 "억울하게 논란을 겪은 만큼 정면돌파가 맞았다", "사투리까지 검열하는 것 아니냐", "제목은 그대로인데 썸네일만 바뀌었다", "영상 댓글은 이미 난리가 났다"며 아쉽다는 반응도 적지 않았다.

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앞서 리센느는 멤버 원이가 콘텐츠에서 사용한 '무섭노'라는 표현이 일베식 종결어미라는 지적을 받으며 논란에 휩싸였다. 당시 조국 전 조국혁신당 대표는 해당 표현을 문제삼았으나 이후 "제 글이 리센느와 팬들에게 상처를 주는 계기가 돼 유감"이라며 사과했다. 그는 "리센느를 겨냥한 적은 없었다"면서도 "리센느의 분투와 성취를 응원한다. 리센느 야호!"라고 밝힌 바 있다.

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한편 '돈선태'는 충주시 홍보맨으로 잘 알려진 김선태가 진행하는 KBS 유튜브 오리지널 콘텐츠다. 서울로 상경한 김선태가 각 분야 성공 인물들을 초대해 성공 과정과 실패, 인생의 전환점 등을 들어보는 토크 프로그램으로 첫 게스트로 리센느가 출연할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com