'호프' 측 "황정민 스토킹 가해자, 영화 의도적 가해…법적 조치 검토" [공식]

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황정민의 스토킹 피해와 관련한 논란이 영화 '호프'로까지 번지자 투자배급사와 제작사 측이 강한 유감을 표하며 강경 대응 방침을 밝혔다.

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영화 '호프'의 투자배급사와 제작사 측은 29일 공식 입장을 내고 "황정민의 스토킹 피해 이슈와 관련한 상황에 대해 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

양사는 "해당 사안은 황정민이 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이뤄진 사건"이라며 "그럼에도 A씨는 악의적으로 편집된 내용을 앞세워 양사를 비롯한 '호프' 파트너사들에 메일을 보내고, SNS에 배우와 영화를 비방하는 게시물을 반복적으로 게시·삭제하며 업무를 방해에 해당하는 피해를 유발하고 있다"라고 전했다.

이어 "개봉 준비 기간은 물론 흥행의 중요한 시기에도 영화의 순항을 방해하려는 움직임을 보였다"며 "이는 '호프' 사업 전반에 타격을 주는 것은 물론 영화를 위해 노력한 관계자들의 명예를 훼손하는 행위"라고 지적했다.

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양사는 "이 같은 행위를 영화 '호프'에 대한 의도적인 가해로 규정한다"며 "'호프'에 악영향을 끼친 행위에 대해 법적 조치를 적극 검토하고 있으며, 추가 피해를 막기 위해 강경 대응을 이어갈 예정"이라며 강력 대응 입장을 밝혔다.

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앞서 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 황정민의 사생활을 둘러싼 게시물이 잇따라 확산했다. 게시물 작성자는 자신이 황정민과 약 2년간 연인 관계였으나 최근 관계가 틀어졌고, 이후 황정민으로부터 형사 고소를 당했다고 주장하며 메신저 대화와 통화 녹취록이라고 주장한 자료 등을 공개했다.

이에 대해 황정민의 소속사 샘컴퍼니 측은 "황정민 관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라고 즉각 반박했다.

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이어 "황정민은 해당 작성자를 형사 고소했다"라며 "법원은 피의자에게 세 차례 접근금지 등 잠정조치를 내렸고 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"며 "악의적으로 편집된 게시물에 대해서도 추가 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com

이하 '호프' 플러스엠 및 포지드필름스 입장 전문

황정민 배우의 스토킹 피해 이슈와 관련해 영화 <호프> 투자배급사와 제작사가 입장을 밝힙니다.

<호프>의 투자배급사 플러스엠 엔터테인먼트와 제작사 포지드필름스는 금번 이슈와 관련해 강한 유감을 표합니다.

해당 건은 황정민 배우가 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이루어진 사안입니다. 하지만 이와 관련해 A씨는 악의적으로 편집된 내용을 앞세워 양사를 비롯해 <호프>의 파트너사들에 메일을 보내고 SNS를 통해 배우와 영화를 비방하는 게시물의 업로드와 삭제를 반복하는 등 업무 방해에 해당하는 피해를 유발하고 있습니다.

심지어 개봉 준비 기간을 비롯해 흥행 변곡점을 맞이하는 구간에도 영화의 순항을 방해하려는 움직임을 보였습니다.

이는 <호프>의 사업 전반에 타격을 주는 것 뿐 아니라 영화를 위해 애쓴 관계자들의 노력과 명예를 악의적으로 실추시키는 행위이기도 합니다.

이에 플러스엠 엔터테인먼트와 포지드필름스는 해당 행위를 영화 <호프>에 대한 의도적 가해로 규정하고 강력하게 대응하겠다는 사실을 알립니다.

양사는 <호프>에 악영향을 끼친 사실에 대한 법적 조치를 적극 검토 중이며 추가 피해 발생 방지를 위해 강경 대응을 이어 나갈 예정입니다.