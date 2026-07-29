[공식] '호프' 측 "황정민 스토킹 피의자, 의도적 가해…법적 조치 예정" (전문)

사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '호프' 측이 배우 황정민의 사생활 의혹에 대해 입장을 밝혔다.

Advertisement

투자배급사 플러스엠 엔터테인먼트와 제작사 포지드필름스(이하 '호프' 측)는 29일 공식입장을 통해 "금번 이슈와 관련해 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

이날 '호프' 측은 "해당 건은 황정민이 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이루어진 사안"이라며 "하지만 이와 관련해 A씨는 악의적으로 편집된 내용을 앞세워 양사를 비롯해 '호프'의 파트너사들에 메일을 보내고 SNS를 통해 배우와 영화를 비방하는 게시물의 업로드와 삭제를 반복하는 등 업무 방해에 해당하는 피해를 유발하고 있다"고 말했다.

아울러 이들은 "심지어 개봉 준비 기간을 비롯해 흥행 변곡점을 맞이하는 구간에도 영화의 순항을 방해하려는 움직임이 보였다"면서 "이는 '호프'의 사업 전반에 타격을 주는 것 뿐 아니라 영화를 위해 애쓴 관계자들의 노력과 명예를 악의적으로 실추시키는 행위이기도 하다"고 지적했다.

Advertisement

끝으로 '호프' 측은 "해당 행위를 영화 '호프'에 대한 의도적 가해로 규정하고 강력하게 대응하겠다는 사실을 알린다"면서 "양사는 '호프'에 악영향을 끼친 사실에 대한 법적 조치를 적극 검토 중이며 추가 피해 발생 방지를 위해 강경 대응을 이어 나갈 예정"이라고 밝혔다.

Advertisement

앞서 네티즌 A씨는 자신의 개인 계정을 통해 황정민과 보냈던 메시지와 통화 녹음을 공개해 충격을 안긴 바 있다. 이에 소속사 샘컴퍼니는 공식입장을 통해 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 "황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했다. 법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다"고 밝혔다.

이하 '호프' 측 공식입장 전문.

Advertisement

황정민 배우의 스토킹 피해 이슈와 관련해 영화 <호프> 투자배급사와 제작사가 입장을 밝힙니다.

Advertisement

<호프>의 투자배급사 플러스엠 엔터테인먼트와 제작사 포지드필름스는 금번 이슈와 관련해 강한 유감을 표합니다.

해당 건은 황정민 배우가 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이루어진 사안입니다. 하지만 이와 관련해 A씨는 악의적으로 편집된 내용을 앞세워 양사를 비롯해 <호프>의 파트너사들에 메일을 보내고 SNS를 통해 배우와 영화를 비방하는 게시물의 업로드와 삭제를 반복하는 등 업무 방해에 해당하는 피해를 유발하고 있습니다.

심지어 개봉 준비 기간을 비롯해 흥행 변곡점을 맞이하는 구간에도 영화의 순항을 방해하려는 움직임을 보였습니다.

이는 <호프>의 사업 전반에 타격을 주는 것 뿐 아니라 영화를 위해 애쓴 관계자들의 노력과 명예를 악의적으로 실추시키는 행위이기도 합니다.

이에 플러스엠 엔터테인먼트와 포지드필름스는 해당 행위를 영화 <호프>에 대한 의도적 가해로 규정하고 강력하게 대응하겠다는 사실을 알립니다.

양사는 <호프>에 악영향을 끼친 사실에 대한 법적 조치를 적극 검토 중이며 추가 피해 발생 방지를 위해 강경 대응을 이어 나갈 예정입니다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com