"고지용 사진 사라지고 '우리 둘'" 허양임 SNS 속 '이혼 시그널' 재조명

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 가정의학과 전문의 허양임과 2년 전 이혼한 사실을 뒤늦게 밝힌 가운데, 과거 SNS 속 '이혼 시그널'이 재조명되고 있다.

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고지용은 29일 자신의 SNS를 통해 "저는 2년 전 아내와 이혼했습니다"라며 직접 이혼 사실을 알렸다.

고지용은 2013년 12월 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 2014년 아들 승재 군을 품에 안았다. 그러나 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

그는 그동안 이혼 사실을 공개하지 않은 이유에 대해 "아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라고 설명했다.

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이어 "이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다"며 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고 있으며 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다"고 전했다. 또 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"고 덧붙였다.

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이 같은 소식이 전해지면서 허양임의 과거 SNS 게시물도 다시 주목받고 있다. 현재 허양임의 SNS에는 아들 승재 군과 함께한 일상만 남아있을 뿐, 가족사진이나 고지용과 함께한 모습은 찾아보기 어려웠다.

특히 허양임은 최근 뉴질랜드 스키캠프에 참가한 승재 군이 보낸 손편지를 공개했다. 편지에는 아빠 고지용에 대한 언급 없이 "엄마도 혼자", "다음에는 엄마랑 둘이"라는 내용이 담겼고, 허양임은 "우리 둘 자리"라는 글로 화답하며 아들을 향한 애정을 드러냈다.

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당시 해당 게시물을 본 한 팬은 "고지용님 사진도 다 사라지고, '우리 둘'이라는 글이 마음에 쓰이네요ㅠㅠ"라는 댓글을 남겼고, 이 댓글에는 많은 네티즌들이 공감을 표시하며 '좋아요'를 눌렀다. 당시에는 단순한 추측으로 여겨졌지만, 고지용이 2년 전 이미 이혼했다는 사실을 직접 밝히면서 과거 SNS 속 변화들이 뒤늦게 '이혼 시그널'로 재조명되고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com