"아기 생각 없어져" 서인영, 재혼 앞두고 '아이 셋' 자녀 계획 철회 이유

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 재혼을 앞두고 결혼 생활에 대한 생각부터 자녀 계획까지 솔직한 속내를 털어놨다.

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29일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "대한민국에서 제일 비싼 댄서 불러서 컴백 준비하는 서인영"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 서인영은 워터밤 무대를 앞두고 댄서 아이키와 훅 크루와 연습에 나선 가운데 결혼 15년 차라는 아이키에게 "결혼 유지하는 방법 좀 알려달라. 나 이제 살 살아야 할 거 아니냐"라며 재혼을 앞둔 예비 신부다운 고민을 털어놨다.

이에 아이키는 "싸웠을 때는 무조건 '미안하다'고 먼저 말해야 한다. 잘못이 없어도 '내가 네 마음을 몰라서 미안하다'고 하면 된다"고 조언했다. 이를 들은 서인영은 "너 기고 사는구나"라며 장난을 친 뒤, "그래 상대가 뭐라고 못 하겠다"라고 했다.

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이어 아이키는 "근데 보니까 너무 인상 좋으시더라"면서 서인영의 예비 남편과 만났던 일을 떠올렸다. 서인영과 훅 크루와 첫 미팅 당시 예비 남편이 빵집에서 빵을 한가득 사 와 모두가 다 먹지 못할 정도였다는 훈훈한 일화도 공개됐다. 이에 서인영은 환한 미소를 지었다.

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서인영은 자녀 계획에 대해서도 이야기 했다. 서인영은 "원래 꿈이 아이 셋 낳는 거였다"라면서 "유튜브를 통해서 아기들을 만났는데 지금 생각이 없는 상태"라고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.

한편, 서인영은 지난 2023년 2월 일반인 사업가와 결혼했지만 이듬해 11월 이혼했다. 이후 최근 6세 연상의 사업가와 올해 하반기 재혼을 앞두고 있다는 소식을 전해 많은 축하를 받고 있다.

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anjee85@sportschosun.com